Silvian Cristescu vrea să revină pe „Ion Oblemenco”, după un an de absență: „Uit, dar nu iert!”

Absent de un an de la meciurile Universității Craiova, Silvian Cristescu se gândește să revină în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Acesta nu a mai fost prezent la partidele „juveților” de pe teren propriu, după un conflict cu tehnicianul celor de la FC Botoșani, Marius Croitoru.

Silvian Cristescu își dorește să revină în viitorul apropiat la partidele Universității Craiova: „Am simțit lipsa unui meci din tribune”

Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că își dorește să revină în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Chiar dacă nu-și făcea apariția la partidele , fostul mijlocaș a rămas aproape de formația din Bănie și a urmărit toate meciurile oltenilor.

„În afară de domnul Rotaru și domnul Cârțu, nu am mai vorbit cu nimeni. Mă uit la toate meciurile echipei. Sunt suporter, iar faptul că nu mai merg la stadion este opțiunea mea. Am vrut să revin, dar am zis să mai treacă puțin timp. Voi fi în tribune să îmi susțin echipa de suflet”, a declarat Silvian Cristescu pentru FANATIK.

Fostul mijlocaș al oltenilor a mărturist că ultimele partide ale Universității Craiova au fost cele mai grele de privit din fața televizorului. Acesta spune că a resimțit lipsa unui meci din tribunele arenei din Bănie odată cu

„De când au început să revină suporterii la stadion am simțit lipsa unui meci din tribune, înainte era aproape ca la televizor, fără suporteri e greu. Anumite echipe sunt obișnuite, dar noi la Craiova nu suntem obișnuiți așa. Eu de la 14 ani am fost obișnuit cu stadionul plin”, a spus fostul mijlocaș al oltenilor.

Silvian Cristescu crede că a fost nedreptățit în conflictul cu Marius Croitoru: „Lucrurile nu o să rămână nespuse”

În meciul Universității Craiova cu FC Botoșani, Silvian Cristescu a fost implicat într-un scandal cu Marius Croitoru. Fostul mijlocaș al formației din Bănie a avut o ieșirea nervoasă, după ce principalul botoșenenilor i-ar fi arătat semne obscene în timpul partidei dintre cele două echipe.

După aproape un an de la conflictul cu antrenorul principal al moldovenilor, Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că a fost nedreptățit de către deciziile comisiilor. Acesta își recunoaște partea sa de vină, însă consideră că Marius Croitoru trebuia să fie penalizat.

„Nedreptățiile m-au determinat să nu mai vin la stadion. Cred că mi s-a făcut o nedreptate. din moment ce eu am fost penalizat de către comisiile care reglementează regulamentul intern, iar cealaltă parte nu a pățit nimic. Eu recunosc că am greșit și am plătit, dar persoana care a provocat acel incident a fost iertată”. a mărturisit Silvian Cristescu pentru FANATIK.

Silvian Cristescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că sunt de discutat multe lucruri despre incidentul cu cei de la FC Botoșani, însă consideră că nu a sosit momentul oportun. Acesta consideră că unele declarații făcute de finanțatorul clubului din Moldova, Valeriu Iftimie, nu au vreo legătură cu se s-a întâmplat.

„Probabil am greșit și eu că am fost puțin mai vehement, dar ce afirmații a făcut patronul echipei din Botoșani nu a avut vreo legătură cu ce s-a întâmplat. Eu sunt scorpion, uit, dar nu iert. Când o să vină vremea le voi spune, dar deocamndată nu este momentul. Nu vreau să intru în conflict cu nimeni, lucrurile nu o să rămână nespuse”. a declarat fostul jucător al oltenilor, Silvian Cristescu.