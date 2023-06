Silviu Lung Jr. s-a însurat și un jucător de la Universitatea Craiova i-a fost naș. Mitriță și Budescu, printre invitați. Foto

Silviu Lung Jr. profită la maxim de zilele libere, iar portarul român și-a unit destinele cu Roxana la Craiova înainte să își caute o destinație nouă în fotbal. Fostul internațional român s-a despărțit de Al Raed la sfârșitul sezonului. Alexandru Mitriță a făcut traseul invers în această vară, a părăsit trupa lui Mariu Șumudică pentru a reveni la Universitatea.

Sărbătoarea la Craiova! Silviu Lung Jr. s-a însurat, iar Valerică Găman i-a fost naș

Craiova a fost în zile de sărbătoare, iar Silviu Lung Jr. a avut parte de momente unice lângă șoția sa și foștii colegi din SuperLiga, dar și Arabia Saudită. Acesta și-a unit destinele cu Roxana Lung, iar la cununia religioasă au participat mai mulți fotbaliști din SuperLiga.

Constantin Budescu a fost prezent la evenimentul lui Silviu Lung Jr. fotbalistul cu care a împărțit vestiarul Astrei Giurgiu. De la cununia religioasă nu a lipsit nici , starul care s-a întors la Universitatea Craiova după aventura la Al Raed, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Silviu Lung Jr. l-a ales naș pe Valerică Găman, olteanul cu care a fost atât la FC U Craiova 1948, cât și la Astra Giurgiu. Înaintea petrecerii din Bănie, fostul portar a încins o horă lângă prietenul său alături de care a câștigat titlul de campion în sezonul 2015-2016.

Pandemia de Covid 19 i-a întârziat planurile lui Silviu Lung Jr. care și-a amânat cununia civilă în 2020, din cauza restricțiilor apărute. Totuși, portarul român și-a unit destinele cu Roxana Filip un an mai târziu.

Silviu Lung Jr. s-a despărțit de Al Raed! Experiență de neuitat pentru portarul român în Arabia Saudită

Silviu Lung Jr. nu și-a prelungit contractul cu Al Raed la sfârșitul sezonului, iar acesta este în căutarea unei noi provocări. Portarul român a terminat pe formația din Arabia Saudită pe poziția a 10-a, iar fostul internațional a avut un rol important la trupa lui Mariu Șumudică.

Titular în 27 de partide la Al Raed, Silviu Lung Jr. a ținut poarta intactă în patru confruntări din campionat și a avut parade de excepție în fața vedetelor din Golf. Portarul român l-a avut adversar și pe Cristiano Ronaldo în a doua parte a sezonului, însă starul iustinian nu a putut fi oprit de colegii din defensivă.

după un rezultat de egalitate cu Al Ittihad, scor 0-0. Portarul trecut pe la FC U Craiova 1948 și Astra Giurgiu s-a retras de la echipa națională în 2020, iar de atunci se concentrează pe cariera la echipele din club.

„Mereu am fost prezent, la fiecare convocare. În 10 ani, am fost prezent la echipa naţională. Am jucat în doar cinci, şase meciuri, dar mereu am fost prezent, cu mare plăcere mergeam. Doar că în ultimii şase ani n-am mai fost folosit deloc, niciun minut. Văzând aceste lucruri a fost normal să iau decizia şi să mă dedic echipei de club.

Simţi când trebuie să pui stop unui capitol, eu aşa am simţit la momentul respectiv. Niciodată nu m-am supărat pe cineva, nu sunt supărăcios. Trecuse perioada aceea, cred că am luat decizia bună şi m-am concentrat pe echipa de club”, spunea Silviu Lung Jr.