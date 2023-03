Silviu Purcărete, retragere cu scandal de la Premiile UNITER. Regizoarea de la care a pornit tot: „Un monopol”

Silviu Purcărete s-a retras de la Premiile UNITER, în urma unei postări făcute de regizoarea Carmen Lidia Vidu, care a semnalat o serie de probleme de morală legat de felul în care se fac nominalizările la acest eveniment important din lumea teatrului.

Carmen Vidu a lămurit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce a vrut să transmită, de fapt, prin postarea care a inflamat spiritele în mediul online. Printre persoanele care au reacționat s-a numărat și scenarista și într-un text amplu și destul de clar, pe Facebook.

FANATIK le-a contactat pe și Carmen Vidu pentru a face clarificări în plus legate de poziționările lor cu privire la controversa iscată de o petiție în care se cerea UNITER-ului retragerea mai multor personalități nominalizate. Dintre aceștia, Andriy Zholdiak, acuzat că ar fi un abuzator psihologic cu actorii și Alexandru Repan, fost colaborator al Securității, au fost scoși de pe listă.

Lia Bugnar nu a dorit să facă vreun comentariu în plus, declarând că tot ceea ce a scris pe Facebook este suficient de elocvent. „Nu am nimic de adăugat. Este foarte clar ce am spus. Nu vreau să fac un scandal din asta”, a fost reacția elegantă a scenaristei, contactată de FANATIK. De altfel, vom reda mai jos poziția pe care aceasta a exprimat-o pe Facebook.

Lia Bugnar, reacție în scandalul momentului: „Purcărete e din alt campionat, dragi colegi”

Carmen Vidu, în schimb, și-a justificat ieșirea. A spus că va reveni cu un alt text odată cu retragerea lui Silviu Purcărete, deoarece textul ei nu l-a vizat pe dânsul în mod special. Mai mult de atât, multe din vorbele sale au fost interpretate în fel și chip.

„Nu pot să nu mă întreb care e mesajul juriului și a UNITER-ului de a valida un regizor care pălmuiește actrițe și de a ignora complet regizori-regizoare de 30-40 de ani? Silviu Purcărete – 72 de ani; Declan Donellan – 69 de ani; Andriy Zholdak – 60 de ani; Radu Afrim – 54 de ani”, este postarea regizoarei Carmen Vidu de la care a pornit întregul tăvălug.

Carmen Vidu susține că nu are nimic cu seniorii din lumea teatrului: „Și Zholdiak are meritele sale, chiar dacă e un hărțuitor”

Ca reacție la petiția semnată de peste 1.000 de persoane, regizorul Purcărete, în vârstă de 72 de ani, a transmis Senatului UNITER o scrisoare prin care a cerut retragerea nominalizării sale, cu mici înțepături la adresa Lidiei Vidu.

„Nu vreau să se înțeleagă că am ceva cu seniorii. Nu asta a fost ideea. Eu am vorbit despre ideea unui monopol, a unei singure voci. M-am referit la lipsa femeilor de pe lista nominalizărilor. Eu am îndemnat spre o deschidere față de regizorii tineri și regizoarele tinere, dar fără să excludem seniorii. Tocmai de aceea aș vrea să pun totul pe o hârtie, să îmi pun ideile în ordine. Nu aș mai vrea să fiu interpretată greșit.

Silviu Purcărete a fost și este un reper pentru lumea teatrului. Nimeni nu contestă asta. Și Andriy Zholdiak atunci când a venit m-am bucurat. Și el are meritele sale, chiar dacă e un hărțuitor. Premiile acestea reprezintă un statement. Asta am vrut să transmit. Să nu spunem da abuzatorilor, cu totul respectul pentru seniori.

Mi-ar fi plăcut ca Silviu Purcărete (n.r.: odată cu retragerea) să își fi folosit capitalul de imagine pentru a spune că trebuie încurajați tinerii, să acuze abuzul. Nu îl judec, nu îl acuz de ceva. E doar o opinie personală. Totuși, la 33 de ani de la Revoluție să existe doar trei regizoare nominalizate la „cea mai bună regizoare”? Ceva parcă nu este în regulă”, a declarat Carmen Lidia Vidu în exclusivitate pentru FANATIK.

Silviu Purcărete, unul din regizorii de marcă ai României

Silviu Purcărete este unul dintre cei mai apreciați regizori din România. A colaborat cu mai multe teatre din țară, punând în scenă opere precum „Așteptându-l pe Godot”, de Samuel Beckett, „Faust”, după J. W. Goethe sau opere lirice precum „La Boheme”, de Giacomo Puccini (în Essen). În Regatul Unit al Marii Britanii, Purcărete a regizat „Decameronul”, „Phaedra” și „Danaidele”, la Glasgow. În anul 2007, s-a remarcat cu „Maacbett”, de Eugen Ionescu, pentru Royal Shakespeare Company.