Simina Loica dă cărțile pe față după împăcarea cu Bobicioiu! Ce legătură exista, de fapt, între Zănoagă și partenerul ei: „A vrut să pară victimă”

Pentru Simina Loica de la Puterea dragostei nu este deloc ușor să știe că bărbații care i-au marcat viața în ultima vreme vor intra în ring. Cu toate că bătălia dintre Alex Zănoagă și Alex Bobicioiu se va face într-un cadru organizat, aceasta are ceva emoții, în special pentru partenerul ei.

Simina Loica s-a împăcat cu Alex Bobicioiu prin mail

Bruneta a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre situația ei sentimentală, după ce recent suferise o despărțire de Bobicioiu. Vedeta ne-a povestit cum s-a împăcat cu partenerul ei de viață fix înainte ca acesta să-l confrunte la Gala RXF, din 27 septembrie, pe tatăl băiețelului ei, Alex Zănoagă.

Simina și Bobi au făcut o pauză de la relația lor. Cei doi porumbei s-au împăcat, însă, în urmă cu câteva zile. Fosta concurentă de la Puterea dragostei a fost cea care a făcut pasul spre împăcare.

„El m-a blocat peste tot, Whatsapp, SMS. Așa că eu am făcut primul pas. Nu puteam să-l las singur, mai ales înaintea meciului. I-am scris pe mail. Efectiv, nu puteam să dau altfel de el”, ne-a declarat Simina.

Împăcată cu Bobicioiu, Simina ne-a spus și de ce luptă pentru această relație. Bruneta ne-a mărturisit că vede în Alex B. un bărbat dornic să aibă o relație serioasă, dornic să construiască o familie împreună cu el.

Vedeta consideră că Bobi este ceva mai matur, mai ales din punct de vedere emoțional, față de Zănoagă. „El mereu se gândește ce fac, cum sunt… Își dorește o familie se vede prin comportamentul lui”, a clarificat Simina.

„Tatăl lui Dominic va fi mereu Alex Zănoagă”

Întrebată de FANATIK și despre cum gestionează toată această încrengătură sentimentală fiind la mijloc și un băiețel de doi ani și jumătate, Simina a fost categorică.

Chiar dacă , Simina îi va oferi întotdeauna lui Zănoagă locul pe care îl merită în familia sa. Asta deși… încă soțul ei în acte s-a plâns că fiul său are momente în care nu e foarte apropiat de el. Simina spune că nu este vina ei. Aceasta susține că, pentru un copil, părinte este cine îl crește, cine îi oferă afecțiunea de care are nevoie, nu doar lucruri materiale sub formă de cadouri.

„Tatăl lui Dominic va fi mereu Alex Zănoagă, asta indiscutabil. Acuma că Dominic se atașează de persoanele cu care petrece mai mult timp, nu este vina mea.

Dacă Zănoagă va renunța la apropierea de fiul nostru nu poate să se aștepte la altceva. Dominic are nevoie de atenție, de afecțiune”, ne-a mai spus Simina Loica, precizând că ea niciodată nu i-a interzis lui Zănoagă să-și vadă fiul.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei susține că cei doi bărbați din viața ei nu au fost niciodată prieteni

Simina a mai ținut să precizeze un lucru foarte important, care s-a rostogolit în presă de când a început să fie cu Bobi. Fosta concurentă din reality-show-ul de la Kanal D a spus că nu au fost niciodată prieteni, așa cum Alex a spus de multe ori.

„Vreau să spun foarte clar treaba asta. Ei nu au fost niciodată prieteni. Faptul că se nimereau în anumite anturaje sau mai ieșeau la câte un șpriț nu înseamnă că erau prieteni.

Prietenie înseamnă să poți apela oricând la un om. Prieteni sunt cei care se ajută, se împrumută cu bani. Zănoagă a lăsat să se interpreteze așa, pentru că a vrut să pară el victimă”, a spus apăsat Simina.