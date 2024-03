Simona Halep, conferință incendiară după eliminarea de la WTA Miami. Detalii despre relația actuală cu Mouratoglou și răspuns dur pentru o rivală din circuit!

la conferința de presă de la Miami, după . A vorbit deschis despre relația actuală cu Patrick Mouratoglou și a răspuns tranșant atacurilor neașteptate venite de la daneza Caroline Wozniacki.

Simona Halep, interviu fără menajamente la Miami. Ce a spus românca la conferința de presă de după partida cu Paula Badosa

FANATIK vă redă întreg interviul oferit de Simona Halep la conferința de presă de la Miami, de după înfrângerea suferită în fața Paulei Badosa. Iată ce le-a spus românca jurnaliștilor în Florida.

Reporter: Crezi că dacă ar fi fost menținută suspendarea de 4 ani ar fi însemnat finalul carierei pentru tine.

Simona Halep: Da, am mai spus asta. Patru ani ar fi însemnat foarte mult și nu mai sunt atât de tânără. Ar fi fost dificil și probabil era sfârșitul carierei mele. Dar nu s-a întâmplat. Și, din fericire, sunt aici astăzi.

Caroline Wozniacki a fost la conferință mai devreme și a spus că nu este de acord ca jucătorii care au fost suspendați din motive de dopaj să primească wildcard-uri. Ce părere ai despre asta?

De ce a spus asta?

În conferința de presă…

Da, dar de ce a spus asta? Pentru că eu nu am făcut nimic greșit! Nu am trișat! Nu m-am dopat intenționat! Decizia TAS a fost clară, a fost vorba despre un supliment contaminat. Eu nu sunt o trișoare! Mulțumesc oficialilor turneului că mi-au oferit un wild-card și am avut posibilitatea să joc într-un asemenea turneu. A fost minunat să revin. Iar faptul că o persoană a vorbit negativ despre mine nu contează. Sunt sute de persoane care m-au susținut.

Simona Halep, detalii despre relația actuală cu Patrick Mouratoglou: “Ne-am salutat… dar eu oricum mă salut cu toată lumea”

Ai fost mult timp departe de circuit și totuși ai făcut un meci destul de bun. Cum te-ai menținut în formă, ai continuat să te antrenezi?

Da, dar oricât te-ai antrena nu este ca un meci oficial. A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental. Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel.

Ți-ai fixat obiective în următoarea perioadă sau este prea devreme?

Este mult prea devreme. Nu știam ce să mă aștept de la decizia TAS, deci nu am planificat nimic. Aici am venit în special din dragoste pentru tenis. Totul s-a întâmplat repede, au trecut doar câteva zile de la decizie. Mă duc acasă și va trebui să mă antrenez mai intens. Nivelul este foarte ridicat în acest moment în circuit. Apoi vom vedea.

Ai urmărit tenis pe perioada suspendării?

Nu m-am uitat foarte mult, dar am văzut câteva meciuri. Am avut senzația că nivelul este foarte ridicat, chiar mai ridicat decât în urmă cu doi ani. Eram puțin îngrijorată de cum mă voi descurca, dar nu a fost chiar așa rău. Multe fete joacă foarte bine, vom vedea ce va urma.

În ce relație ești cu Patrick Mouratoglu, fostul tău antrenor?

Ne-am văzut zilele trecute și ne-am salutat. I-am urat succes cu Rune. Știu că fac o echipă bună. Dar asta e tot, nu mai lucrăm împreună. Doar ne-am salutat… de fapt, eu salut pe toată lumea. Totul este OK.

Mulți jucători tineri au urmărit cazul tău și se tem că ar putea păți la fel ca tine. Ce sfat ai avea pentru noua generație?

Eu rămân o susținătoare a sportului curat. Cei din noua generație au motive să fie îngrijorați. Trebuie să fie foarte atenți la ceea ce fac și ceea ce mănâncă. Uneori se poate întâmpla neașteptat, deci este un stress pentru toată lumea. Sper să nu mai pățească nimeni ce am pățit eu. A fost o perioadă teribilă, foarte stresantă din punct de vedere național. Sfatul este să verifice tot ce consumă. Este foarte greu să dau un sfat.

Cum s-a motivat Simona Halep pe perioada de coșmar a suspendării: “Părinții mei m-au învățat că binele învinge mereu!”

În aceste 18 luni care a fost cel mai jos punct pentru tine. Și cât de greu a fost să îți păstrezi speranța că ți se va face dreptate.

Părinții mei m-au învățat că binele învinge mereu. Din prima zi până în ultima am fost convinsă că adevărul va ieși la iveală. Și că se va lua o decizie corectă. Știu că sunt curată, nu am făcut nimic greșit. Am fost convinsă că nu este posibil să fiu suspendată 4 ani pentru ceva ce nu există. Cel mai jos punct a fost când am primit verdictul de 4 ani. Să primești 4 ani de suspendare pentru ceva ce nu ai făcut…

Cum a fost revenirea în circuit contra unei adversare pe care o cunoșteai?

Da, o adversară foarte bună. Cu un nivel de tenis foarte ridicat. Eu m-am bucurat de prezența mea pe teren, de faptul că m-am întors în tenis și de faptul că atâția oameni mă susțin și îmi transmit atâtea sentimente frumoase, iubire și apreciere. A fost o zi specială.

O zi specială și pentru că arena a fost în culorile naționale ale României. Care a fost senzația?

De fiecare dată când joc în lume, parcă sunt acasă. Foarte mulți români vin și mă susțin și sunt foarte gălăgioși în sensul bun. Mă ajută să lupt pentru fiecare minge și le mulțumesc tare mult că au venit.

Simona Halep, sinceră după înfrângerea cu Paula Badosa de la Miami: “Nu mă așteptam să mă descurc atât de bine”

Ai avut întreaga familie în tribune, inclusiv pe Darren Cahill. Ce sentimente ai trăit?

Când am decis să merg la Miami i-am sunat și le-am cerut să vină alături de mine pentru că era primul meci și aveam nevoie de susținerea lor. Nu a fost doar familia, au fost și prieteni apropiați, care au fost cu sufletul alături de mine în toată această perioadă. Și vreau să le mulțumesc încă o dată.

Cum ai caracteriza partida de astăzi?

A fost un meci greu, mă așteptam. E o jucătoare foarte bună. Fizic am obosit un pic, era normal. Și mental… nu am mai jucat un meci oficial de aproape doi ani. Dar per total eu cred că m-am descurcat bine și am jucat tenis la un nivel ridicat. Nu mă așteptam atât de bine, dar a fost un lucru bun să mă aflu pe teren și să joc atât de bine.