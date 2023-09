Simona Halep, aliat surpriză din elita tenisului: “Este o ruşine ce se întâmplă!”

Asociația pentru Protecția jucătorilor Profesioniști de Tenis (APPT) este o organizație fondată de Novak Djokovic, iar directorul acesteia nu înțelege de ce se tot amână verdictul în privința cazului de dopaj în care este implicată Simona Halep.

Simona Halep, aliat surpriză din elita tenisului

Ahmad Nassar, directorul asociației pentru protecția jucătorilor profesioniști de tenis, a , spunând că este o rușine: „Sunt de acord că este o rușine!”.

„Este în mod evident nedrept pentru Simona Halep, familia, echipa și fanii ei. Totuși, nu sunt surprins că WTA nu a vorbit despre asta. WTA și-a abdicat cu mult timp în urmă responsabilitățile față de jucători.

Ăsta este doar un exemplu care demonstrează că a pretinde că reprezinți în mod adecvat jucătorii și turneele simultan pur și simplu nu funcționează.

Și unul dintre motivele pentru care jucătorii lideri au decis să creeze PTPA pe modelul din alte sporturi. Am petrecut ore fără număr alături de avocați și alte persoane în care am dezbătut subiectul și am făcut eforturi pentru dreptate”, a mai spus Ahmad Nassar.

„Este teribil de dezamăgitor!”

furia pentru că decizia în privința ei întârzie să apară, fiind dezamăgită de felul în care decurg lucrurile: „Astăzi am aflat că decizia în cazul meu, pe care o așteptam în această săptămână, va fi amânată și mai mult.

Este teribil de dezamăgitor, din moment ce am spus în mod constant că tot ce solicit este să fiu judecată. Este dificil să explic efectul emoțional pe care toate aceste amânări l-au avut și continuă să-l aibă asupra mea”.

„Nu am urmărit tenisul foarte mult în perioada asta. Am văzut finala de la Roland Garros, care mi-a plăcut extrem de mult. O admir foarte mult pe Muchova pentru stilul ei de joc. Parcă e altceva.

A fost o plăcere să urmăresc partida. Bineînțeles, Iga este foarte puternică în acest moment și câștigă marea majoritate a meciurilor, e foarte solidă mental și are un joc complet.

Cred că tenisul s-a schimbat anul acesta din punct de vedere al forței. Domină mai mult forța decât tehnica din trecut”, a spus Simona Halep, conform .