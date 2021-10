Simona Halep, detalii despre nuntă la conferinţa de presă de la Indian Wells: “Soţul meu a făcut totul. I-am spus că vreau flori albe!” Video

Simona Halep a revenit pe teren şi a făcut-o în mare stil. A obţinut calificarea în turul 3 de la Indian Wells, după , şi urmează .

La conferinţa de presă de după meciul din turul 2, Simona Halep a fost întrebată despre cum a petrecut la propria nuntă, iar jucătoarea de 30 de ani a oferit câteva detalii.

Simona Halep, detalii despre nuntă la conferinţa de presă de la Indian Wells: “După două zile am mers la sală”

Simona Halep şi Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, când a avut loc şi o petrecere fastuoasă. Sportiva a explicat că soţul ei s-a ocupat de toate detaliile, iar singura ei dorinţă a fost să aibă flori albe la nuntă.

“Soţul meu s-a ocupat de nuntă, aşa că nu am mişcat un deget. I-am spus că vreau flori albe, ştia ce-mi place şi a făcut totul. Mulţumită lui, nu a trebuit să mă stresez cu petrecerea.

Am savurat momentul. Multe persoane au venit, familia mea, prietenii mei. După două zile am mers la sală şi am început antrenamentele”, a spus Simona Halep la conferinţa de presă.

Wedding envy 👰‍♀️ | — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN)

Simona Halep nu are zi de pauză la Indian Wells

Simona Halep s-a înscris şi pe tabloul de dublu, unde face pereche cu Gabriela Ruse. Cele două au obţinut calificarea în turul 2, după victoria în faţa perechii Darija Jurak (Croaţia)/Andreja Klepac (Slovenia), cap de serie numărul 7.

După ce a jucat vineri la simplu, Simona Halep va intra sâmbătă din nou pe teren, alături de Gabriela Ruse. De această dată, cele două se vor duela cu perechea cehă Marie Bouzkova/Lucie Hradeck.

Ce a spus după calificarea în turul 3 de la Indian Wells

Imediat după ce a obţinut calificarea în turul 3, Simona Halep a oferit o primă reacţie, pe teren, la finalul meciului cu Marta Kostyuk. Românca a susţinut că a avut un joc mai agresiv, dar nu a fost mulţumită de atitudinea avută pe teren.

“Este un turneu minunat. Mereu mă simt grozav când vin aici. Mă bucur că sunt sănătoasă și că pot juca la acest nivel. Mereu este greu la Indian Wells, deoarece fiecare sportivă joacă foarte bine.

Eram obișnuită să vin în martie aici, dar e bine și în octombrie. Organizarea e foarte frumoasă pentru turneul de anul acesta. E o plăcere să revin și să evoluez aici. Mi-a lipsit să joc la acest nivel. Am fost accidentată mult timp anul acesta. Am ratat multe meciuri.

E adevărat că am fost mai agresivă astăzi, încerc acest lucru, încerc ca de fiecare dată să îmi îmbunătățesc jocul. Atitudinea nu a fost grozavă, dar eu încerc să devin mereu mai bună. Mă bucur că am revenit aici și că am câștigat primul meci la Indian Wells”, a declarat Simona Halep.