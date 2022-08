Simona Halep, dezvăluire despre despărțirea de Darren Cahill: ”El m-a părăsit pe mine”. Ce spune despre Patrick Mouratoglou

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, Simona Halep, . Totul va culmina cu prezența la US Open, turneu pe care nu l-a câștigat niciodată în carieră.

Simona Halep, categorică în legătură cu încetarea colaborării cu Darren Cahill

Colaborarea dintre Simona Halep și antrenorul Darren Cahill a fost cea mai longevivă și cea mai prolifică din punct de vedere al rezultatelor pentru racheta numărul 1 a României.

În septembrie anul trecut . La aproape un an distanță, ruptura continuă să ridice semne de întrebare, iar Simona a făcut lumină în acest caz.

După debutul la Washington WTA și victoria 6-3, 7-5 în fața Cristinei Bucșa, fostul lider mondial a fost întrebată la conferința de presă de ce s-a despărțit de tehnicianul australian și dacă poate face o comparație între Cahill și Patrick Mouratoglou, actualul antrenor al româncei.

”În primul rând, Darren m-a părăsit în septembrie anul trecut, așa că nu l-am părăsit eu, să fie clar. Nu-l voi compara pe Cahill cu Mouratoglou. Sunt foarte diferiți”, a răspuns scurt Simona.

Înțepături pentru fostul antrenor: ”Acest lucru nu s-a întâmplat înainte”

La începutul lunii aprilie a acestui an . De când colaborează cu farncezul care a dus-o pe Serena Williams pe cele mai înalte culmi, Simona și-a regăsit pofta de joc și arată că are forța să câștige un nou Grand Slam.

”Pot spune că să-l întâlnesc cu Patrick este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla. Este uimitor și mă bucur foarte mult de această perioadă. M-a făcut să iubesc tenisul din nou și să iubesc să muncesc, ceea ce nu s-a întâmplat înainte.

Tot ce e în jurul meu ține de Mouratoglou și de academia lui. Echipa este 100% a lui. Am făcut această schimbare. Am început ceva nou și deja mă bucur foarte mult. Am avut încredere în el din prima secundă.

Nu știam nimic despre el, nu ne-am întâlnit și nu am vorbit înainte. Totul e nou, dar am încredere în el și mă simt în siguranță”, a mai spus Simona Halep.

Românca își va afla, azi, adversara din optimile turneului WTA Washington, după disputa dintre Madison Brengle şi Anna Kalinskaya.