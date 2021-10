Simona Halep domină în meciurile cu româncele! Singura înfrângere a venit în urmă cu 11 ani cu marea rivală

Simona Halep – Jaqueline Cristian este unul dintre capetele de afiș din sferturile Transylvania Open. Duelul 100% românesc va avea loc vineri, de la ora 18:00. Învingătoarea o poate întâlni pe Emma Răducanu în semifinale.

a impresionat în această ediție a Transylvania Open încă de la intrarea pe teren. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani își face intrările în teren într-o pelerină “Dracula”, fiind în tema turneului.

Simona Halep domină în meciurile cu româncele: 14 victorii şi o înfrângere!

Însă, Jaq a impresionat și pe teren. A arătat un spirit de luptă remarcabil reușind să revină de la 0-1 la seturi cu Kaya Juvan, pe care a învins-o la capătul a două tiebreak-uri istovitoare. Pentru un loc în sferturi, Jaqueline a învins una dintre favoritele turneului, Ajla Tomljanovic: scor 7-6, 7-5.

De cealaltă parte, Simona Halep a obținut două victorii clare cu Gabriela Ruse și Varvara Gracheva. Singurele emoții pentru “Simo” sunt problemele la spate care au apărut în confruntarea cu rusoaica.

Fostul lider mondial WTA are un palmares impresionant împotriva jucătoarelor din România. Până acum au fost 15 meciuri disputate de Simona Halep împotriva româncelor în circuit. A câștigat 14 meciuri și a pierdut unul singur.

Singurul eşec a venit împotriva Soranei Cîrstea!

Unica înfrângere a venit chiar în fața “rivalei” Sorana Cîrstea, la Cincinnati. Atunci, “Sori” s-a impus cu 6-2, 6-4 și este singura jucătoare din România cu palmares pozitiv în fața Simonei Halep: 2-1.

va fi prima confruntare directă dintre cele două românce în circuitul WTA. La fel a fost și în runda inaugurală când Halep a obținut victoria la primul meci direct cu Gabriela Ruse.

Emoţii pentru Simona Halep: “M-am gândit la un moment dat să mă opresc ca să nu agravez accidentarea!”

Însă, înaintea meciului de vineri rămân mari semne de întrebare referitoare la starea fizică a Simonei Halep. Principala favorită a turneului a avut spatele blocat și a evoluat cu mari dureri în setul secund împotriva Varvarei Gracheva:

“Consider că am făcut un joc bun în primul set până s-a întâmplat mișcarea aceea ciudată și m-am blocat la spate. După aceea, am vrut doar să lovesc mingea, să termin punctele repede. Și m-a ajutat și ea. A greșit câteva mingi și s-a legat cumva ca să câștig meciul.

Dacă mă durea și mai tare și chiar nu mai putea să mă mișc m-aș fi oprit. Durerile acestea le-am mai avut. Sunt blocaje la coloana lombară și pur și simplu îți taie respirația și nu prea poți să faci anumite mișcări. Am făcut tot ce am putut, atât cât mi-a permis durerea și am reușit să câștig.

Dar da, m-am gândit la un moment dat să mă opresc ca să nu agravez. Am făcut tratament, dar mai am acum o repriză de tratament. Sper până mâine să fiu bine. Poate nu total, că este prea din scurt, dar sper să fiu aptă să joc.

Mi-am promis de foarte mult timp să nu mai cedez, să nu mai renunț și asta încerc să fac de fiecare dată când intru pe teren. Cum am mai spus, nu mă interesează rezultatul absolut deloc, vreau doar să am câteva meciuri. Iar eu am luptat astăzi pentru că sunt acasă și îmi place să joc aici”, a spus Simona Halep.

Simona Halep vrea să îşi păstreze procentajul perfect în România

Simona Halep poate să atingă două borne importante dacă va câştiga turneul de la Cluj: va continua seria cu cel puţin un turneu câştigat pe an, serie începută în 2013, şi şi-ar menţine procentajul perfect în turneele la care a participat în România (două turnee, ambele câştigate până acum.