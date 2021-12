Simona Halep, în linie dreaptă spre Australian Open 2022! Când părăsește România numărul 20 WTA

Simona Halep va avea un program încărcat în luna ianuarie. Sportiva româncă va participa la două competiții – Melbourne Summer Set și Sydney Tennis Classic – premergătoare primului Grand Slam al anului, .

Simona Halep, în linie dreaptă spre Australian Open 2022

În a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, Simona Halep va părăsi România. va ajunge la „Antipozi” luni, 27 decembrie, deoarece un zbor de la București la Melbourne durează aproximativ 20-30 de ore, incluzând escalele.

Odată ajunsă la Melbourne, Simona Halep va avea o săptămână la dispoziție pentru a se acomoda cu temperatura ridicată.

În luna noiembrie, „Simo” s-a declarat îngrijorată de răspândirea noii variante, Omicron, a COVID-19.

„Nu mai particip la niciun turneu! Stau acasă. Mă antrenez în București, nu plec. Doar în weekend, să mă relaxez.

Sunt schimbări de la zi la zi, dar mai este o lună până la Australian Open. Sper să dispară carantina, nu-mi place deloc! M-ar încurca mental!

Am crezut că scăpăm de virus, dar a apărut această nouă versiune, care ne-a debusolat puțin. Am înțeles că nu este atât de periculoasă, din câte am citit.

Sper să terminăm cu tot în viitorul apropiat, e stresant pentru toată lumea”, a declarat Simona Halep, recent.

Potrivit , Simona Halep va fi printre primii jucători care vor face deplasarea în Australia, alături de Matteo Berrettini și Casper Ruud.

Programul Simonei Halep în luna ianuarie

În perioada 4-9 ianuarie, Simona Halep va participa la turneul Melbourne Summer Set, de categorie WTA 250. Apoi, în perioada 10-15 ianuarie, sportiva noastră va fi prezentă la Sydney Tennis Classic, turneu WTA 500.

În final, „Simo” va juca în cadrul primului Grand Slam al anului, Australian Open, care va avea loc în perioada 17-30 ianuarie.