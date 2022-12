Simona Halep, în Top 10 premii financiare la final de 2022! Câţi bani a câştigat până să fie suspendată

Anul 2022 a fost unul plin pentru Simona Halep, însă finalul sezonului , după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping de la US Open. Până la suspendare, românca reuşise să câştige două turnee şi să se reîntoarcă în Top 10. Performanţele de pe teren i-au adus şi câştiguri considerabile.

Banii câştigaţi de Simona Halep în 2022. Cum a prins Top 10 al premiilor financiare

Trăgând linie, în 2022, Simona Halep a câştigat 2.253.197 de dolari din premiile de la turneele la care a participat şi a intrat în Top 10 la acest capitol. Din această sumă, 2.240.117 de dolari au venit din meciurile de simplu şi 13.080 de dolari de la dublu.

ADVERTISEMENT

Cel mai consistent premiu a venit de la Wimbledon, unde Simona Halep s-a oprit în semifinale, învinsă de Elena Rybakina. Românca a încasat 690.223 de dolari la turneul londonez, însă marea pierdere a fost că nu a putut să puncteze în clasamentul WTA. La ediţia din 2022, oficialii de la Wimbledon au interzis prezenţa sportivilor din Rusia şi Belarus, astfel că turneul nu a mai putut să ofere puncte.

Al doilea cel mai important premiu a venit la WTA Torornto, . Simona Halep a învins-o pe Beatriz Haddad Maia, scor 6-3, 2-6, 6-3, şi a încasat un cec în valoare de 439.700 de dolari. Premiul din Canada a fost total diferit de cel primit la începutul anului, când s-a impus la WTA Summer Set 1. Pentru succesul la turneul de la Melbourne, programat înainte de Australian Open, sportiva de 31 de ani a primit doar 31.000 de dolari.

ADVERTISEMENT

Simona Halep a mai bifat premii consistente la Indian Wells, unde s-a oprit în semifinale, la Australian Open, eliminată în optimile de finală, şi la WTA Madrid, la care a ajuns până în sferturile de finală. La fiecare dintre aceste turnee, premiul financiar obţinut a fost de peste 200.000 de dolari.

Banii primiţi de Simona Halep la fiecare turneu din 2022

Wimbledon – 690.223 dolari

WTA Toronto – 439.700 dolari

Indian Wells – 343.985 dolari

Australian Open – 246.795 dolari

WTA Madrid – 210.366 dolari

Roland Garros – 90.948 dolari

US Open – 80.000 dolari

WTA Dubai – 37.500 dolari

WTA Summer Set 1 – 31.000 dolari

WTA Roma – 16.340 dolari

WTA Cincinnati – 16.340 dolari

WTA Birmingham – 11.000 dolari

WTA Bad Homburg – 11.000 dolari

WTA Doha – 10.820 dolari

WTA Washington – 4.100 dolari

ADVERTISEMENT

Cel mai mic premiu primit de Simona Halep a venit de la dublu

De-a lungul anului 2022, Simona Halep a jucat trei meciuri pe tablourile de dublu ale turneelor. La Summer Set şi la Australian Open, românca a făcut pereche cu Gabriela Ruse, iar de la primul turneu a încasat şi cel mai mic premiu financiar al anului, mai exact 875 de dolari.

La fel de mică a fost suma încasată şi pe tabloul de dublu de la Birmingham, unde a făcut pereche cu Donna Vekic. După o eliminare în primul tur, românca a primit 900 de dolari.

ADVERTISEMENT

Australian Open – 11.305 dolari

WTA Birmingham – 900 dolari

WTA Summer Set 2 – 875 dolari

Iga Swiatek, regina banilor în 2022. Poloneza s-a apropiat de 10.000.000 de dolari

Iga Swiatek a avut un 2022 de excepţie, an în care a reuşit să devină numărul 1 în tenisul feminin. Poloneza a câştigat opt turnee în acest an, printre care s-au numărat Roland Garros şi US Open, iar performanţele de pe teren i-au adus şi premii considerabile. Astfel, sportiva de 21 de ani a terminat anul cu 9.875.525 de dolari, lider detaşat la acest capitol.

ADVERTISEMENT

Ons Jabeur a fost revelaţia anului 2022, cu două turnee câştigate şi două finale de Mare Şlem pierdute, la Wimbledon şi la US Open. Tunisianca a încasat, din premiile de la turnee, 4.997.069 de dolari şi ocupă locul 2 în clasamentul banilor.

Podiumul a fost completat de Caroline Garcia. Franţuzoaica a câştigat Turneul Campioanelor, de la finalul anului, şi s-a mai impus la Bad Homburg, Varşovia, unde a învins-o în finală pe Ana Bogdan, şi Cincinnati, ceea i-a adus 3.729.317 de dolari în conturi.

Top 10 al banilor câştigaţi din tenis în 2022 (WTA)