Simona Halep, încântată să joace alături de Steffi Graf și Andre Agassi: ”Modele pentru toată lumea”

Evenimentul este , în sala Polivalentă din Cluj-Napoca, la cea de-a 5-a ediție a Sports Festival, și vine într-un moment în care Halep trece printr-o perioadă dificilă din cauza suspendării pentru dopaj.

Simona Halep, experiență de neuitat cu Steffi Graf și Andre Agassi

Într-un interviu acordat pentru Sports Festival, Simona Halep a vorbit despre ce înseamnă să fie pe teren cu Steffi Graf și Andre Agassi și a povestit cum au ajutat-o cei doi în trecut să treacă peste presiune.

”A fost o surpriză foarte mare și pentru mine că m-au chemat. Mă bucur tare mult că s-au gândit la mine, mai ales în această perioadă care nu este ușoară deloc. M-am bucurat nespus pentru venirea lui Andre și a lui Steffi, pentru că sunt oameni deosebiți.

Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune. Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi”, a declarat Halep.

Graf și Agassi au ajutat-o să rămână mult timp în topul mondial

”Experiența aceea cu ei a ajutat foarte mult mental la încrederea mea, pentru că eu mereu am fost o perioadă emotivă la meciuri și mai ales atunci când aveam de apărat puncte. Chiar m-au luat pe teren amândoi și mi-au spus că atunci când am de apărat puncte este un lucru extraordinar.

Și eu am întrebat: ‘De ce? Că totuși simt presiunea, că trebuie să joc la fel bine’. Și mi-au spus: ‘Păi dacă ai jucat o dată bine și ai fost în stare să câștigi turneul respectiv, înseamnă că poți și a doua oară. Așa să te gândești’. Și chiar m-am gândit la lucrul ăsta și a fost mult mai ușor să privesc partea pozitivă atunci când aveam de apărat puncte.

Și de aceea am putut să stau ani la rând în top, pentru că presiunea de a-mi apăra punctele nici nu a mai fost sau s-a transformat într-o presiune pozitivă. Mie întotdeauna mi-a plăcut presiunea și dacă am știut să iau partea pozitivă din ea, m-a ajutat tare mult să joc tare bine”, a explicat fostul lider mondial.

Halep, impresionată de cartea lui Agassi

a mărturisit că fost foarte pătrunsă de autobiografia lui Andre Agassi și a recunoscut că a fost singura care pe care a citit-o pe nerăsuflate. ”A fost foarte bine să fiu cu ei pe teren atunci, Steffi nu greșește deloc, slice-ul ei nu este deloc ușor de returnat,.

Andre este foarte activ pe teren, se mișcă mult, îmi place foarte mult reverul lui. Eu sunt fan backhand, pentru că este și lovitura mea preferată, și când îl vedeam pe el așa natural, mi-a plăcut tare mult.

A fost o experiență deosebită și m-a ajutat tare mult ca sportiv. I-am urmărit în cariera lor, Steffi cred că a fost un model pentru toată lumea pentru abilitățile ei pe teren, mai ales cele fizice, iar Andre pentru comportamentul lui, pentru starea lui pe teren.

Era un mix cu de toate și era foarte frumos de urmărit. Am și citit cartea lui, singura cap-coadă, fără oprire. Mi-a plăcut foarte mult, am înțeles foarte multe. Mi-a plăcut că nu a arătat doar partea bună și frumoasă, a arătat și toate greutățile pe care le-a avut și cum a trăit el anumite momente”, a spus ea.

Ce se așteaptă de la demonstrativul de la Sports Festival

”Nu știu cum va fi atmosfera când vom intra în sală. La mine știu cum o să fie pentru că am mai fost și oamenii din Cluj mă apreciază enorm și simt iubirea lor permanent când sunt acolo, dar la ei cred că o să fie nebunie pentru că toată lumea i-a admirat atunci când au jucat și au fost idoli pentru foarte mulți copii care joacă tenis.

Sunt sigură că acest eveniment va avea un efect deosebit. Avem nevoie de astfel de momente ca să ne dea încredere, să vedem că și ei sunt oameni, că sunt palpabili și că dacă muncim și suntem serioși cu siguranță vom reuși și noi. Poate nu ca ei, pentru că nu este ușor să ajungi numărul 1 în lume, dar putem fi acolo. Și cu siguranță copiii o să primească un boost de energie, un boost de încredere și probabil vor fi mai motivați să muncească pentru că i-au atins pe cei mari.

Îmi place foarte mult conceptul Sports Festival și tot ce fac ei. Pentru mine au fost momente deosebite la Sports Festival. Oamenii care lucrează la acest concept sunt foarte calzi cu mine și își fac treaba foarte profesionist, ceea ce este foarte mare lucru. Sunt convinsă că o să fie un eveniment de neuitat și de data asta și abia aștept să intru pe teren și să simt căldura oamenilor.

Așa am auzit că o să joc cu Andrei Pavel, dar nu știu cum va fi. A fost idolul meu când eram copilaș și rămâne la sufletul meu pentru totdeauna. Le mulțumesc celor care au intenția de a veni la acest eveniment și căldura lor, suportul lor înseamnă enorm pentru mine. Sper să se bucure de eveniment și să se bucure de cei doi, pentru că sunt legende și oameni deosebiți”, a încheiat Halep.