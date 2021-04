Meciul Simona Halep – Marketa Vondrusova are loc joi, 22 aprilie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul turului doi al turneului WTA Stuttgart, competiţie categoria 500 puncte, care se desfăşoară în localitatea germană în perioada 19-26 aprilie. Premiile totale sunt în valoare de 565.530 de dolari.

Este primul meci pe zgură în acest sezon pentru jucătoarea româncă, revenită în activitate după aproape o lună de la abandonul în turneul de la Miami, când urma să joace împotriva Anastasijei Sevastova, dar a decis să nu o mai facă urmare a unor probleme medicale.

De altfel, şi la Stuttgart la un moment dat Simona anunţase că nu va mai participa, dar s-a răzgândit şi şi-a confirmat prezenţa, organizatorii decizând că Halep va intra în competiţie începând din faza celui de-al doilea tur, în care va întâlni o adversară foarte puternică.

Simona Halep – Marketa Vondrusova Live stream Digi Sport 2

Jocul Simona Halep – Marketa Vondrusova se dispută joi, 22 aprilie, de la ora 18:00, în turul al doilea al turneului WTA Stuttgart şi va putea fi vizionat în direct pe micile ecrane în România, în exclusivitate, pe postul Digi Sport 2. De asemenea, îl puteţi urmări în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO

Sorţii nu au fost deloc generoşi cu campioana noastră, hărăzindu-i Simonei un super adversar chiar de la prima ieşire pe zgură din acest an. Aceasta deoarece cehoiaca în vârstă de 21 de ani este foarte bună pe această suprafaţă de joc şi se află pe locul 20 în ierarhia WTA.

Marketa Vondrusova a jucat deja un tur la Stuttgart, Simona Halep a avut liber în runda inaugurală

Dacă Halep intră acum în acţiune, Vondrusova s-a încălzit deja în primul tur în compania unei alte cehoiace, Marie Bouzkova, pe care a depăşit-o în două seturi, al doilea mult mai greu, la tie-break, arătând o poftă de joc remarcabilă.

Turneul de la Stuttgart s-a reluat după o pauză de un an cauzată de pandemia de coronavirus. Simona nu are de apărat puncte aici, ceea ce ar însemna că orice performanţă va constitui un plus pentru sportiva noastră, cu condiţia ca aceasta să reuşească un parcurs cât mai lung.

Marketa Vondrusova are 2-0 la meciuri directe cu Simona Halep

Nu îi va fi deloc uşor, pentru că Marketa Vondrusova a câştigat ambele întâlniri pe care le-a mai disputat cu Simona Halep, aşadar românca nu a reuşit niciodată să o învingă. Meciurile au avut loc în 2019 în turneele de la Indian Wells şi Roma, ultimul fiind unul dintre cele mai prestigioase turnee de zgură din circuit, atât la masculin cât şi la feminin.

Cu toate acestea, bookmakerii acordă destul de clar prima şansă la victorie lui Halep, care a primit cota de 1,55, pentru a promova în turul al treilea. Vondrusova are o cotă foarte mare, 2,40 şi un singur set luat Simonei valorează cât succesul româncei.

