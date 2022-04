Simona Halep, obiective mărețe alături de Patrick Mouratoglou: „Visez să câștig un alt titlu de Grand Slam!”

, după ce, în ultimii zece ani, a antrenat-o pe americanca Serena Williams.

Simona Halep, obiective mărețe alături de Patrick Mouratoglou

Simona Halep susține că își dorește să evolueze atât din punct de vedere fizic, cât și tactic. Și, astfel, să câștige încă un titlu de Grand Slam.

„I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top, și am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin sus în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi.

Vreau să iau mingea mai devreme. Vreau să-mi deschid terenul mult mai bine decât o făceam înainte. Nu spun că jocul meu de până acum era unul prost, dar vreau să-l fac mai puternic.

De asemenea, vreau să îmi întăresc și corpul, pentru că, dacă vrei să joci ofensiv și de pe baseline cu jucătoarele big hitter, nu e deloc ușor. De aceea, trebuie să fiu puternică fizic. Voi lucra la asta, dar și la a-mi deschide terenul, să folosesc unele unghiuri mai bine decât până acum și să iau mingea mult mai repede. Acesta este obiectivul în viziunea noastră”, a declarat Simona Halep, pentru .

Simona Halep: „N-am reușit încă să câștig și un Grand Slam pe hard!”

Totodată, spune că va munci din greu pentru a cuceri un titlu de Grand Slam pe suprafață dură.

„Iubesc zgura, de aceea am putut să câștig multe titluri pe această suprafață. Am câștigat și Wimbledon, lucru pe care nu l-am așteptat, pentru că jocul acolo e foarte iute și ai nevoie și de servă. Dar jocul meu a fost cu adevărat bun în acel an și s-a potrivit perfect pe suprafață și, în plus, am avut și multă încredere.

Am câștigat titluri mari și pe hard, dar n-am reușit încă să câștig și un Grand Slam, așa că probabil că trebuie să fac ceva extra ca să pot câștiga unul. De aceea lucrez acum cu Patrick, poate mă va putea ajuta să câștig unul și pe hard. Ar fi super, super frumos să reușesc și acest lucru în cariera mea.

Echipa mea e compusă din Virginia Ruzici, managerul meu de 16 ani, Arnaud Restifo, care-i partenerul de antrenamente, și Teo Cercel. O să vreau să adaug și un fizio, poate că va veni de la Academie”, a mai spus Simona Halep.

Simona Halep: „Sunt o persoană foarte introvertită!”

În încheiere, „Simo” a vorbit despre relația strânsă pe care o are cu noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou.

„Nu-l știam prea bine înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu aveam un feeling despe cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici.

E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită.

A fost ușor să mă deschid cu el și cred că asta e un lucru bun pentru relația noastră pe teren. Felul în care comunică – simplu și clar – este foarte puternic. Știe să transmită în așa fel încât, din câteva cuvinte, înțelegi perfect ce ai de făcut”, a adăugat Simona Halep.