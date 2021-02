Simona Halep, prima reacţie după calificarea în sferturile de finală la Australian Open: “Sunt puţin obosită”

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Australian Open, după ce a învins-o pe Iga Swiatek, scor 3-6, 6-1, 6-4. Pentru jucătoarea din România urmează un duel chiar mai complicat la Melbourne. O va înfrunta marţi pe Serena Williams.

Simona Halep a reuşit să îşi ia revanşa în faţa jucătoarei din Polonia pentru eşecul suferit în urmă cu patru luni la Paris, în turul 4 la Roland Garros 2020.

Simona Halep a vorbit despre lucrurile pe care le-a schimbat în jocul ei faţă de acea partidă, dar şi despre ceea ce urmează pentru ea în turneu. A recunoscut că este puţin obosită înaintea confruntării cu Serena Williams, de marţi.

Ce a spus Simona Halep după victoria cu Iga Swiatek. Ce a schimbat faţă de duelul pierdut la Roland Garros

Fără ciocolată de data asta. Vreau să mă bucur de această victorie. Inseamnă foarte mult pentru mine. La Roland Garros nu am avut ritm. Nu mergea nimic atunci. Acum am încercat să fac lucrurile mai bine și sunt fericită că am caștigat. Cred că în tot turneul am servit bine.

Și mă bucur că am progresat aici. Nu servesc foarte puternic, dar am constanță, îmi simt bine serviciul. Încep să variez mult serviciul. Azi m-a ajutat mult. Cred că am și forțat-o să greșească mult cu returul. Mă simt bine, nu pot să mă plâng.

Am lucrat și din punct de vedere fizic în extra sezon acasă și aici, 2-3 ore pe zi. Sunt puțin obosită. Dar sunt relaxată, concentrată și o să încerc să mă recuperez cât mai repede pentru următorul meci”, a declarat Simona Halep la finalul partidei cu Iga Swiatek.

Simona Halep – Serena Williams, episodul cu numărul 12. Prima confruntare după finala de la Wimbledon

Simona Halep va juca marţi în sferturile de finală la Australian Open şi o va înfrunta pe Serena Williams în sferturile de finală. Va fi al 12-lea duel direct dintre cele două jucătoare.

Serena Williams conduce clar la H2H, scor 9-2. Dar Simona Halep a reuşit să îşi treacă în cont victoria din cel mai important duel direct. A învins-o pe Serena în finala de la Wimbledon 2019, scor 6-2, 6-2. Serena a câştigat penultimul duel direct, tot la Melbourne, în optimile de finală.

