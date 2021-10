Simona Halep, primele impresii după întoarcerea de la Indian Wells: ”Nu pot să spun că sunt mulțumită”

Campioana noastră în fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich, în primul său turneu ddupă despărțirea de Darren Cahill.

Acest nou eșec îi va aduce o nouă coborâre în clasamentul WTA, Halep ricând chiar .

Simona Halep a revenit acasă după turneul de la Indian Wells

La întoarcerea în România, Simona Halep a dezvăluit că nu este mulțumită cu ce a arătat la Indian Wells, însă este încrezătoare pentru viitor și a confirmat că în acest final de an va mai juca la Kremlin Cup și Transylvania Open.

”A fost obositor, a fost un drum lung, am avut o escală de vreo șapte ore. Nu a fost ușor, dar bine că sunt acasă. E greu, după accidentare. Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri și știam că va fi greu, știam că o să fie un sfârșit de an destul de greu.

Sunt ok, sunt pozitivă și aștept să mă reîntorc pe teren la antrenamente. Am văzut niște rezultate acum… Da, e greu să joci Indian Wells în octombrie, s-a schimbat totul, dar cine joacă bine e meritul lor”, a declarat Halep.

Când pleacă la Moscova pentru Kremlin Cup

”Se amână întâlnirea cu Emma Răducanu. La Cluj poate. Doar ne salutăm și am felicitat-o pentru ceea ce a făcut, pentru că este extraordinar. Mă bucur să aud ce a spus Gabi Ruse, a fost frumos, chiar ne-am simțit bine și sper să mai jucăm dublu împreună și să câștigăm mai multe meciuri.

Este foarte bine să lucrez din nou cu Adrian Marcu. Chiar mi-a plăcut foarte mult la acest turneu, este o atmosferă plăcută, un om deosebit și mă simt bine cu el.

La Moscova e greu cu antrenamentul, sunt două terenuri, două săli și nu este comod, mai ales cu restricțiile de acum. Am preferat să vin acasă și să plec peste două zile. Am avut destul timp liber anul acesta, mă bucur că sunt aptă să joc și, da, voi juca la Moscova și la Cluj”, a mai spus fostul lider WTA.

Halep îi îndeamnă pe români să se vaccineze

În încheiere, Simona Halep a vorbit și despre creșterea cazurilor de Covid-19 din România și i-a îndemnat pe oameni să meargă să se vaccineze. ”Mă îngrijorează și îmi pare rău să aud ce se întâmplă în spitale, este foarte trist.

Sper ca toți oamenii să înțeleagă din această întâmplare și să se vaccineze, pentru că, cu siguranță, așa cum spun medicii, ne protejează”, a afirmat constănțeanca, la revenirea în România.

La scurt timp după ce a fost eliminată de la Indian Wells, Simona Halep a transmis un , dar puternic pe rețelele de socializare, acceptând faptul că nu putea face mai mult după o pauză îndelungată.