Simona Halep, suporterul Soranei Cîrstea la US Open: “Româncele să câștige, este suficient!”

Simona Halep este alături de sportivele românce prezente la US Open. Aceasta a refuzat invitația de a participa în acest an la turneul de la Flushing Meadows, însă a declarat că va urmări evoluțiile compatrioatelor la US Open.

Pandemia de COVID-19 a infuențat calendarul sportiv din tenis în acest an. Mai multe turnee importante fiind amânate sau chiar anulate. US Open 2020 pare un turneu slăbit de absențele notabile.

Pe tabloul masculin lipsesc nume importante precum Roger Federer sau Rafael Nadal, iar pe cel feminin Simona Halep, Ashleigh Barty, Elina Svitolina sau Bianca Andreescu.

Simona Halep susține jucătoarele din România prezente la US Open

In cadrul unui interviu pentru Telekomsport Halep a declarat că a urmărit sporadic turneul nord american

“M-am uitat da. La început m-am uitat puţin şi mi-a părut rău că nu m-am dus, dar sănătatea e pe primul plan la mine şi de aceea am hotărât să nu merg. Dar după nu m-am uitat”

Aceasta a mai mărturisit că speră ca una din conaționalele sale să se impună la finalul turneului de Grand Slam și că sa temut la început de virusul COVID-19

“Româncele, dacă româncele câştigă, e suficient, în rest n-am o favorită. M-am speriat la început când a venit pandemia şi acest virus. Nu am ştiut cum să gestionăm această perioadă şi a fost destul de neplăcut pentru mine, dar am învăţat pe parcurs să mă protejez, să am grijă de mine şi de cei din jurul meu şi am luat măsurile ca să fie totul bine. Acum nu mai trăiesc în teamă, am învăţat să trăiesc cu această problemă mondială. Aceste testări le fac că aşa trebuie, respect regulile pe care le avem şi sunt ok, nu mi-e greu”.

Simona Halep a reușit cea mai bună performanță la US Open în 2015 atunci când a ajuns până în semifinalele competiției. S-a impus până la vârsta de 28 de ani la două turnee de mare șlem, Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019).

Ultimul turneu la care a fost prezentă Halep a fost la Praga unde a reușit să se impună în finala contra Elisei Mertens scor 6-2, 7-5.

