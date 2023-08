Simona Halep, un an fără tenis! Calvarul continuă: dopaj, acuze şi amânări: “Stări de anxietate şi nopți nedormite”

Pe 29 august 2022, Simona Halep juca ultimul meci de tenis. În primul tur de la US Open, românca o întâlnea pe Daria Snigur, o sportivă în vârstă de 20 de ani, în afara top 100 WTA.

Simona Halep, un an fără tenis! A pierdut cu Daria Snigur la US Open 2022

Deşi mare favorită, românca a cedat în trei seturi: 2-6, 6-0, 4-6 şi părăsea încă din turul inaugural turneul la care a ajuns până în semifinale în 2015. Dar, Simona Halep nu îşi închipuia calvarul care va urma.

Lucrurile nu au mers pe roze nici în viaţa personală a sportivei. La o săptămână după meci, Simona Halep a divorţat de Toni Iuruc, înainte de a împlini un an de la căsătorie. Apoi, sportiva a anunţat că şi-a încheiat sezonul 2022 din cauza unei operaţii la nas, anunţând că va reveni în forţă în 2023:

“Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit”, a fost mesajul optimist al Simonei Halep.

Pe 21 octombrie 2023, Simona Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat!

Doar că pe data de 21 octombrie 2023 a venit cutremurul care a zguduit lumea tenisului: . O substanţă similară cu EPO, care ajută la oxigenarea sângelui.

Simona Halep a emis un comunicat prin care şi-a susţinut nevinovăţia, spunând că se simte trădată: “Azi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: lupta pentru dreptate. Am fost notificată că am ieşit pozitiv la o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de redusă, ceea ce este cel mai mare şoc din viaţa mea.

Pe parcursul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a venit niciodată în minte, este împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt confuz şi sunt trădată.

O să lupt până la capăt să demonstrez că nu am luat niciodată cu intenţie substanţe interzise şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la iveală”, a spus atunci Simona Halep.

În luna mai a mai primit o lovitură! ITIA a venit cu noi acuzaţii: nereguli în paşaportul biologic

De atunci, meciurile Simonei Halep au fost în afara terenului de joc. Jucătoarea de tenis şi-a angajat o echipă de profesionişti care să dovedească faptul că substanţa interzisă provenea dintr-un supliment contaminat.

Doar că audierea sportivei s-a tot amânat pe măsură ce lunile au trecut. , susţinând că există nereguli în paşaportul biologic al sportivei.

Simona Halep considera acuzaţiile aberante şi în toate comunicările publice pe care le-a avut nu înţelegea de ce există atât de multe amânări pentru audierea ei. Până la urmă, sportiva a fost audiată de tribunalul independent Sports Resolutions, în finalul lunii iunie.

“Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună”

Chiar dacă un verdict era aşteptat într-un interval de trei săptămâni, acesta nu a venit nici în ziua de azi: „A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară. Avocații, de asemenea. A fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard Jacobs din America.

Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine.

Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie.

“Până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru”

M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a spus Simona Halep într-un .

„Un an extrem de greu, cu multe stări de anxietate, cu multe nopți nedormite”

La un an de la ultimul meci disputat, Simona Halep este în continuare suspendată temporar şi aşteaptă un verdict izbăvitor din partea tribunalului, pentru a-şi putea relua activitatea:

„Un an extrem de greu, cu multe stări de anxietate, cu multe nopți nedormite. Mi s-a părut foarte nedrept, la început nu am știut cum să gestionez situația. Acum am acceptat că poate fi ghinionul carierei mele. Important e să fiu puternică, să privesc pozitiv în față, să mă gândesc că sunt sănătoasă și că va veni verdictul pentru mine.

Nu m-am gândit niciodată că mi se poate întâmpla așa ceva. Doar eu știu cât de atentă am fost la orice medicament, la orice supliment. Mereu au fost controlate, verificate. Nu am crezut că pot să trec prin așa ceva”, a spus Simona Halep conform sursei citate.