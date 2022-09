Simona Halep va pierde o sumă importantă dacă iese din top 10 WTA. Câte locuri poate coborî în clasament

Simona Halep a decis să își încheie prematur sezonul ca urmare a intervenției chirugicale

Poziția Simonei Halep în clasamentul WTA, amenințată. Câți bani poate pierde jucătoarea

după ce va rata mai multe turnee importante: Tokyo, Ostrava, San Diego, Transylvania Open, Guadalajara și Turneul Campioanelor.

Cea mai bună jucătoarea de tenis din România va reveni cel mai probabil la începutul lui 2023, când va începe sezonul de hard și pregătirea pentru Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.

În acest moment, Simona Halep poate pierde locul nouă numai în cazul în care Garbine Muguruza (locul 12 WTA) va ajunge în finală la turneul din capitala Japoniei. Cel mai probabil însă, va pierde mai multe locuri în clasament.

Cum arată top 10 WTA

Iga Swiatek 10.180p Ons Jabeur 5.090p Paula Badosa 3.934p (+1) Anett Kontaveit 3.860p (-1) Jessica Pegula 3.501p Aryna Sabalenka 3.470p (+1) Maria Sakkari 3.176p (-1) Coco Gauff 3.047p Simona Halep 3.025p Caroline Garcia 2.930p

Simona Halep pierde o sumă importantă pentru că nu va mai juca în 2022

Simona Halep pierde un bonus important de la WTA. Dacă ar fi terminat anul pe locurile 7-10, Simona ar fi primit un cec în valoare de 112.500 de dolari.

Dacă ar fi terminat pe poziția șase, Halep ar fi încasat 175.000 de euro, dolari, iar locurile patru-cinci i-ar fi adus 225.000 de dolari.

În cazul în care ar fi terminat pe locul al treilea, Simona Halep ar fi câștigat nu mai puțin de 325.000 de dolari. Această ar fi fost cea mai înaltă treaptă a podiumului pe care sportiva ar fi putut să o atingă în acest final de sezon.

Simona Halep a luat o pauză de 3 luni după ce s-a operat la nas

. Cu ocazia intervenției chirurgicale la nas, jucătoarea a decis să recurgă și la o operație estetică: „Am avut probleme de respirație de mai mulți ani și acestea s-au înrăutățit de-a lungul timpului. Astfel că am decis să ascult sfatul medicilor și să mă operez.

Nu aș fi putut să o fac mai repede pentru că niciodată nu am găsit trei luni în care să fac recuperare, pentru că tenisul a fost mereu prima prioritate în viața mea. Dar a fost momentul oportun în care să fac operația și, în același timp, să fac ceva pentru mine, ca persoană.

De asta am făcut și partea estetică, pe care voiam să o fac demult timp, pentru că nu îmi plăcea nasul meu. Așa că am făcut-o, am rezolvat partea funcțională și estetică. Știu că mulți mă înțelegeți. Nu știu cât de mult va dura să mă recuperez, pentru moment nu mă gândesc la altceva decât la recuperare. Ce este clar, în acest an nu voi putea să concurez în turneele oficiale”, a explicat Simona Halep.