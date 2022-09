Simona Radiş, eroina zilei la Campionatele Mondiale de canotaj! A luat două medalii de aur în doar o oră: “Nu era preconizat să trag la barca de opt”

, toate de aur, iar la două dintre acestea a contribuit decisiv Simona Radiş. Iar finalele de duminică au venit la distanţă de o oră, astfel că performanţa o face să fie eroina delegaţiei la competiţia de la Racice.

Simona Radiş, două medalii de aur, în doar o oră, la Campionatele Mondiale de canotaj

Duminică, de la ora 14:54, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au intrat în finala probei de dublu vâsle, pe care o domină autroitar, cu trei titluri europene şi unul olimpic. Cele două mari campioane nu au stat prea mult la discuţii cu adversarele şi au trecut linia de finish în 6:46.97 minute.

La final, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au avut un avans de peste 3 secunde faţă de perechea Katharina Lobnig/Magdalena Lobnig (Austria). Sportiva de la CSA Steaua nu a avut timp să se bucure de succesul obţinut şi a trecut în echipajul de 8+1.

Înaintea finalei de la 8+1, Denisa Tîlvescu a părăsit echipajul, după ce a acuzat probleme medicale, iar locul ei a fost luat de Simona Radiş. Astfel, la 15:59, multipla campioană de la dublu vâsle a intrat în a doua finală a zilei.

Echipajul de 8+1 feminin al României a câştigat fără prea mari probleme finala, cu un timp de 6:01.14, cu aproape 4 secunde mai bun decât Marea Britanie, medaliată cu argint. Astfel, într-o oră şi cinci minute, Simona Radiş a câştigat două medalii de aur.

“Nu era preconizat ca eu să trag în barca de opt, dar în urma a ceea ce s-a întâmplat am intrat pe numărul ștrocului. Faptul că am reușit să ne mobilizăm și să ne legăm foarte bine ca echipă s-a văzut și ne bucurăm că am câștigat detașat față de celelalte echipe”, a spus Simona Radiş pentru .

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, hegemonie în proba de dublu vâsle

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar deţin acum cele mai importante titluri în proba de dublu vâsle. Totul a început în octombrie 2020, când cele două au cucerit aurul la Campionatele Europene de la Poznan.

Un an mai târziu, în 2021, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar şi-au apărat cu succes titlul europen, la Varese. A urmat aurul de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar la întoarcerea în ţară au fost protagonistele unui reportaj FANATIK, .

În vară, la Munchen, Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au obţinut o nouă medalie de aur la Campionatele Europene, iar tabloul a fost completat duminică. La Racice, cele două au cucerit şi titlul mondial, singurul care le lipsea la dublu vâsle. Succesul vine la trei ani de la argintul obţinut, în aceeaşi probă, la Mondialele de la Ottensheim.