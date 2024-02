Sincer după ce a marcat în FC U Craiova – CFR Cluj 1-3: “9 luni de când nu am mai început un meci”. Ce zice Manea de Galatasaray

. După duelul din Bănie, jucătorii de la CFR Cluj au discutat și despre lupta la titlu. Fotbaliștii lui Neluțu Varga cred în șansa lor de a câștiga campionatul.

El Kaddouri este unul dintre jucătorii de la CFR Cluj care crede în lupta la titlu

Omar El Kaddouri a jucat ca titular pentru prima dată din mai 2023. Marocanul susține că se simte bine, dar mai are de lucrat din punct de vedere fizic pentru a juca mai mult de 60 de minute.

și a deschis scorul în duelul cu FC U Craiova. El Kaddouri are încredere în șansele ardelenilor la titlu și vede cu ochi bun instalarea în funcție a lui .

“Au fost 9 luni de când nu am mai început un meci. Sunt foarte fericit pentru gol și pentru victorie. Aveam nevoie de un rezultat bun azi. Trebuie să lucrăm mai mult la ultima fază. Avem multe ocazii și e un lucru bun, dar trebuie să și înscriem. Trebuia să încheiem meciul mai devreme.

Cred că avem șanse la titlu. Avem un nou antrenor și trebuie să ne adaptăm. Sunt optimist și cred în șansa noastră. Am fost puțin nervos atunci când au înscris, pentru că am jucat mai bine. Dar știam că putem să înscriem mai mult și să învingem.

Am jucat 60 de minute și știu că am mult de lucru din punct de vedere fizic. Sper să fiu 100% în play-off. (n.r. Adrian Mutu) Este un antrenor foarte bun, ne place de el și are idei bune. Îl știm și îl vom urma”, a declarat El Kaddouri, la .

Cristi Manea, despre șansele ardelenilor de a câștiga campionatul

“A fost un meci foarte greu cu o echipă bună pasează și are jucători cu calitate. În prima repriză am avut mai multe șanse de gol și trebuia să mai marcăm până să dea ei. Este bine că am putut să câștigăm și să luăm cele trei puncte.

A fost o victorie importantă, pentru că am rămas toți cu un gust amar după meciul acela (n.r. cu Rapid). Am jucat destul de bine, dar în fața porții ne-a lipsit ceva și am primit și un gol foarte norocos. A fost frustrant.

Meciul acesta ne dă încredere și sperăm ca în play-off să câștigăm cât mai multe meciuri. Acolo se va da bătălia la titlu. Este greu, dar este posibil. Se vor înjumătăți punctele, ceea ce nouă nu ne-a plăcut în trecut, dar acum ne convine.

E frumos în play-off, pentru că se mai echilibrează campionatul. Suntem și la o distanță mică de puncte. “, a spus Cristi Manea după victoria cu FC U Craiova.

Manea, despre oferta de la Galatasaray

Cristi Manea a evoluat ca fundaș stânga în duelul cu FC U Craiova, prima dată după despărțirea de Viitorul lui Gică Hagi. După meci, jucătorul lui CFR Cluj a vorbit despre noua sa poziție din teren, dar și despre .

“Nu este ușor, pentru că am jucat doar în dreapta sau fundaș central în ultimii 7 ani. La Viitorul am mai jucat în stânga. Ușor mă obișnuiesc, iar când este nevoie să joc acolo voi juca.

Eu nu am știut mai nimic. Mai bine întrebați clubul, pentru că ei se ocupă de asta. Eu sunt la CFR Cluj și îmi voi face treaba până la capăt. Între mine și CFR Cluj este o relație foarte specială, pentru că echipa asta mi-a dat totul. Vom vedea ce se va întâmpla. Cel mai bine îi întrebați pe ei”, a mărturisit fundașul lateral.

Mai este foame de performanță la CFR Cluj?

“Încă mai este acea foame de performanță. Mai ales noi jucătorii vechi, care am câștigat destul de multe trofee aici, încercăm să îi ajutăm și pe cei noi care vin de la echipe mai mici. Îi integrăm în mentalitatea aceasta de învingători. Nu contează cum joci, contează să câștigi”, a mai spus Cristi Manea.