„Sincer, eu cred că Mutu a fost lucrat de jucători. N-ai cum!”. Bănel Nicoliță, părere dură despre CFR Cluj

Bănel Nicoliță este extrem de dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat cu fostul său coleg de la echipa națională, Adrian Mutu. Analistul FANATI SUPERLIGA e convins că

Bănel Nicoliță, părere dură după ce Mutu a plecat de la CFR Cluj: „N-ai cum să te prezinți așa”

Bănel Nicoliță și Adrian Mutu au fost atât colegi, cât și adversari de-a lungul carierei. Fostul mare jucător al Stelei este departea „Briliantului” după despărțirea de CFR Cluj. Bănel e convins că Mutu a fost „lucrat”.

„Eu sincer vă spun cred că a fost lucrat de jucători. Nu ai cum să te prezinți așa. Mai ales că ai șansa să câștigi Cupa. Ești mai aproape de trofeu decât de campionat. Ajungi să te bată Corvinul 4-0?

Și a jucat cu echipa bună în Cupă. Cred că a fost lucrat de jucători. Poate greșesc și eu, dar când următorul meci ai altă atitudine și bați 4-1 în Giulești?”, a declarat Bănel Nicoliță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Fără informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK, CFR Cluj a spulberat-o pe Rapid în Giulești, scor 4-1.

Ca urmare victoriei contra alb-vișiniilor, CFR Cluj a urcat pe locul 3 în SuperLiga, cu 31 de puncte, zece mai puține decât liderul FCSB. Cele două urmează să se întâlnească în meci direct, în Gruia, duminică, 14 aprilie, de la ora 21:00.

Adrian Mutu: „M-am simțit trădat”

Adrian Mutu a vrut să fie diplomat când a fost întrebat dacă consideră că a fost lucrat de jucătorii lui CFR Cluj. Totuși,

„Nu cred că m-au lucrat jucătorii. Nu m-am gândit la asta, că nu este în mentalitatea mea. Noi am avut evoluții bune în play-off contra Craiovei și a lui Sepsi. După meciul din Cupă îmi era foarte greu să mă văd cu jucătorii. M-am simțit trădat la acel meci de la Hunedoara.

N-am avut nicio problemă cu jucătorii, atmosfera era ok înaintea meciului de la Hunedoara. Nu regret că am demisionat. Rezultatul din Cupă a rămas. Trebuie să am onoare și să-mi dau demisia. Nu am regrete. Pentru mine s-a rupt ceva în timpul meciului la 3-0, la Hunedoara”, a spus Mutu, la FANATIK SUPERLIGA pe Prima Sport 1.

