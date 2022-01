Destinațiile care iau mințile turiștilor. Cum se manifestă Sindromul India sau Sindromul Stendhal

Unii călători care petrec perioade mai lungi de timp în India prezintă o afecțiune curioasă: un spectru de schimbări comportamentale și psihologice care îi consumă.

La rândul său, Sindromul Stendhal este fenomen bizar care îi face pe vizitatorii Florenței să sufere de afecțiuni psihosomatice psihologice după ce au sunt copleșiți de abundența de artă a orașului.

Leacul este de obicei un bilet înapoi acasă în cea mai mare parte dintre cazuri, însă sunt și unii turiști care se pierd pentru totdeauna, consumați de aceste afecțiuni.

ADVERTISEMENT

Destinațiile care iau mințile turiștilor

În 1985, Régis Airault a sosit în India pentru a lucra ca doctor rezident în psihologie la consulatul francez din Mumbai.

La acea vreme, călătorii din Franța puteau vizita consulatul la sosirea în India pentru a-și lăsa pașaportul și biletul de avion de întoarcere în siguranță.

ADVERTISEMENT

Airault a avut ocazia să vorbească cu acești călători, adesea în vârstă de 20 de ani sau de 30 de ani, la scurt timp după ce au aterizat în India. Toți erau încântați de viitoarele lor călătorii.

Dar în curând, Airault a început să observe o afecțiune curioasă la unii dintre călătorii francezi, în special în rândul celor care au petrecut perioade mai lungi de timp în țară: un spectru de schimbări comportamentale și psihologice care mai târziu a devenit cunoscut sub numele de „sindromul India”.

ADVERTISEMENT

Afecțiunea are veri în întreaga lume: turiștii religioși la Ierusalim sunt loviți de o psihoză spontană la vizitarea orașului, siguri că îl aud pe Dumnezeu sau sunt în prezența sfinților, în vreme ce vizitatorii Florenței se simt copleșiți fizic și au chiar halucinații când văd frumusețea artei orașului.

În India, Airault va fi trimis să examineze călătorii care au devenit dezorientați și confuzi sau s-au trezit în stări maniacale și psihotice.

ADVERTISEMENT

Contrastul a fost șocant. „Îi vedeam în stare perfectă de sănătate la sosire și, după o lună, îi vedeam total instabili”, își amintește el, potrivit .

Cum se manifestă Sindromul India

Inițial, ceea ce a observat Airault a fost pus doar pe seama , dar mulți dintre călători prezentau și simptome precum depresia și izolarea, care decurgea dintr-un sentiment de dezorientare într-un ținut sau cultură necunoscută.

ADVERTISEMENT

În cazuri rare, alții au fost diagnosticați ulterior cu psihoză acută, delir și delir. Cel mai puternic resimțit, sindromul India ducea la o detașare completă de realitate sau la o deconectare copleșitoare de familiaritate.

Airault a ajuns să numească acel grup „călătorii care s-au pierdut pentru totdeauna”.

De-a lungul deceniului care a urmat, psihiatrul francez a călătorit înainte și înapoi între Franța și India, cercetând și adunând note și observații într-o teză, pe care a adaptat-o ​​într-o carte, publicată în 2000, numită Fous de l’Inde (Nebuni după India) care se învârte în jurul unei întrebări centrale: India însăși aduce aceste transformări sau oamenii merg acolo hotărâți să fie transformați?

Airault a distins simptomele sindromului India de șocul cultural comun, experiența călătorilor care fie simt o conexiune intensă cu un loc nou și diferit, fie o respingere și deconectare extremă de la acesta.

Șocul cultural se manifestă adesea în câteva zile de la sosire, Sindromul India, mai degrabă, apare de obicei după săptămâni sau luni de reședință în țară.

Deși sindromul India, la fel ca mulți dintre verii săi, nu este universal recunoscut sau acceptat oficial ca un diagnostic psihologic, simptomele au devenit destul de îngrijorătoare pentru că firmele de asigurări care vând pachete de călătorie turiștilor care merg în India includ clauze care anulează acoperirea dacă turistul are antecedente psihiatrice sau consumă droguri.

Mai multe ambasade și consulate din India au psihiatri permanenți în personal pentru a se adresa și a-și trata cetățenii aflați în dificultate.

Pentru specialiști, în cele mai multe cazuri, tratamentul este simplu: un bilet de avion către casă. Dar în alte cazuri, mai grave, experiențele unor indivizi din India pot lăsa urme permanente asupra comportamentului lor chiar și după ce se întorc acasă.

Sindromul Stendhal: Sindromul care provoacă panică

Afectând călătorii în fiecare an, acest fenomen bizar îi vede pe vizitatorii Florenței suferind afecțiuni psihologice după ce au fost copleșiți de abundența de artă a orașului.

Sindromul Stendhal este o afecțiune psihosomatică cauzată de expunerea la bogățiile artistice ale Florenței. Își ia numele de la scriitoarea franceză Marie-Henri Beyle, mai cunoscută sub pseudonimul Stendhal, care, în 1817, scria despre călătoria sa în capitala Toscanei: „Am fost într-un fel de extaz de la ideea de a fi în Florența… Am fost cuprinsă de o palpitație acerbă a inimii… izvorul vieții a secat în mine și am mers cu frica continuă să nu cad la pământ.”

Sindromul a fost descris clinic ca o tulburare psihiatrică în 1989 de Graziella Magherini, psihiatru la Spitalul Santa Maria Nuova din Florența.

Magherini a observat 106 pacienți, toți turiști, care precum amețeli, palpitații, halucinații și depersonalizare la vizionarea unor opere de artă precum sculpturile lui Michelangelo și picturile lui Botticelli.

Ei sufereau „atacuri de panică, cauzate de impactul psihologic al unei mari capodopere și de cel al călătoriilor”, a spus Magherini în 2019, potrivit .

Cazuri ale sindromului continuă să fie raportate astăzi.

„Apare de obicei de 10, 20 de ori pe an la anumite persoane care sunt foarte sensibile [și] probabil că au așteptat toată viața să vină în Toscana”, a declarat Simonetta Brandolini d’Adda, președintele organizației caritabile de artă Friends of Florence.

Tulburare psihiatrică sau așteptări prea mari?

„Aceste lucrări de artă iconice sunt cu adevărat copleșitoare. Unii oameni își pierd orientarea, poate fi uluitor. Am văzut deseori oameni începând să plângă.”

Nașterea lui Venus a lui Botticelli pare să fie un declanșator special. „Am avut cel puțin un atac epileptic înainte de Venus”, a spus Eike Schmidt, directorul Uffizi. „Un domn a suferit și un atac de cord”.

Problema pe care o au mulți profesioniști când descriu sindromul Stendhal ca fiind o tulburare psihiatrică de sine stătătoare este că simptomele sale sunt atât de greu de analizat și de deosebit de cele ale afecțiunilor mai generale care afectează de obicei turiștii.

„Uneori, la Uffizi, anumiți vizitatori au infarct miocardic sau se simt rău”, a spus Cristina di Loreto, un psihoterapeut care locuiește și lucrează în Florența. „Dar ar putea fi doar pentru că sunt într-un spațiu închis cu alte sute de oameni. Ar putea fi agorafobie, nu Botticelli.”

Di Loreto crede că altceva ar putea fi în joc: că așteptările turiștilor de la Florența sunt atât de mari, alimentate de omniprezența operelor sale de artă în diverse medii, încât totul devine prea mult când o vizitează în sfârșit.

„Poate fi o profeție care se auto-împlinește, care îi face pe unii turiști să simtă ceva în aer în Florența”, a spus ea.

În acest sens, sindromul Stendhal poate fi legat de sindromul Ierusalim, care îi face pe vizitatorii acelui oraș sfânt să cadă în iluzii psihotice religioase sau mesianice și sindromul Paris, care îi determină pe turiști să prezinte simptome psihiatrice acute când constată că capitala Franței nu se potrivește așteptărilor lor nerealiste.