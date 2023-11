Singurul jucător de la Dinamo care a venit la conferința de adio a lui Ovidiu Burcă. Foto

Singurul jucător de la Dinamo care a ascultat a fost Quentin Bena. Fotbalistul francez a asistat preț de câteva minute la discursul de adio al fostului antrenor din Ștefan cel Mare.

Quentin Bena, singurul jucător de la Dinamo care a urmărit conferința de adio a lui Ovidiu Burcă

Ovidiu Burcă a susținut ultima conferință de presă la Dinamo. Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a declarat că pleacă definitiv din Ștefan cel Mare. Mai mult decât atât, Burcă a precizat că nu se va implica .

Conferința de presă a avut loc la Săftica, unde jucătorii lui Dinamo au susținut un antrenament miercuri dimineață. La ședința de pregătire a fost prezent și Quentin Bena. Titular în derby-ul cu FCSB, francezul nu s-a abținut și a venit la conferința de presă a lui Burcă.

Ajuns anul trecut la Dinamo din postura de jucător liber de contract, Bena a fost singurul jucător din lotul lui Dinamo care a venit să asculte declarațiile de despărțire ale lui Ovidiu Burcă.

După câteva minute, Quentin Bena a plecat de la conferința de presă a lui Ovidiu Burcă. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a fost singurul care a reacționat după plecarea antrenorului.

Bena a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip postat pe una dintre paginile dinamoviste din momentul promovării lui Dinamo în SuperLiga. În actuala stagiune, Bena a adunat 15 apariții la Dinamo în toate competițiile.

Ovidiu Burcă, răspuns elegant pentru contestatari: „Dacă groparii clubului arată ca mine, îi doresc cât mai mulți!”

Ovidiu Burcă a venit la Dinamo într-o perioadă de criză. Antrenorul în vârstă de 43 de ani a reușit imposibilul și i-a readus pe „câini” pe prima scenă a fotbalului din România. Lucrurile s-au complicat pentru Burcă în SuperLiga, însă antrenorul a asigurat că a dat totul pentru club.

„N-am ținut neapărat. Am o relație corectă cu toți cei din conducere. Am simțit că m-au susținut foarte mult, dar sunt niște oameni care acum au intrat în fotbal și care din păcate cred că nu au galantarul de comparație între mijloacele pe care le aplic în meseria mea.

Dacă așa arată groparii lui Dinamo, ca mine, eu îi doresc acestui club cât mai mulți gropari. Eu sunt groparul bazei, structurii, viitorului lui Dinamo. Eu am venit aici într-un moment în care era ars tot, în care nu mai exista absolut nimic din ce știam noi la Dinamo. După meciul trecut am avut o intervenție unde am fost puțin agresiv.

Știți foarte bine că atunci când am venit aici nu mai rămăsese absolut nimic. Vă spun cu cea mai mare responsabilitate. Am reușit în puținul timp pe care l-am avut la dispoziție să reintroduc în vestiar o mentalitate de învingători.

Oamenii m-au judecat ca fiind gropar într-un context în care eu cred că am dat o mână mare de ajutor acestui club. Oamenii sunt obișnuiți cu acel Dinamo”, a declarat Ovidiu Burcă, la conferința de presă.