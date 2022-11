Sistemul lui Mirel Rădoi dă randament la Universitatea Craiova. Ce antrenor l-a mai folosit la formația din Bănie

Tehnicianul „alb-albaștrilor” a impus un sistem tactic nou la Universitatea Craiova, pentru a rezolva problemele din defensiva oltenilor. Mirel Rădoi a alcătuit o linie defensivă cu trei fundași centrali, iar printre cei mai utilizați stoperi sunt Bogdan Mitrea, Paul Papp și Raul Silva.

Sistemul lui Mirel Rădoi dă randament la Universitatea Craiova

Încă de la primul meci pe banca tehnică a „alb-albaștrilor”, Mirel Rădoi a schimbat sistemul de joc în speranța că va rezolva problemele din defensa oltenilor. În acest sezon, tehnicianul Universității Craiova a folosit sistemul 3-4-3, dar și 3-5-2.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul lui Universității Craiova a considerat că este necesar aducerea unui fundaș central cu experiență în Bănie, pentru a implementa cu succes noua tactică. Astfel, olteniil-a transferat pe căpitanul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Bogdan Mitrea. Mirel Rădoi i-a oferit încredere stoper-ului de 35 de ani și l-a trimis în teren imediat după ce mutarea s-a oficializat, cu FC Botoșani, scor 1-0.

În defensivă, Mirel Rădoi i-a mai folosit pe Vladimir Screciu și Valerică Găman, din cauza accidentărilor dese ale lui Raul Silva. Brazilianul venit în această vară în Bănie este în

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a arătat bine în defensivă, atunci când Mirel Rădoi i-a avut la dispoziție pe Raul Silva, Paul Papp și Bogdan Mitrea. Noul sistem i-a oferit și mai multă libertate lui Alexandru Crețu la mijlocul terenului, iar jucătorul „alb-albaștrilor” este în continuă creștere.

Alexandru Crețu a bifat 17 meciuri în tricoul „alb-albastru” în acest sezon și are trei reușite în SuperLigă. În mandatul lui Mirel Rădoi de până acum, Universitatea Craiova a înregistrat opt victorii, trei înfrângeri și tot atâtea rezultate de egalitate.

ADVERTISEMENT

Devis Mangia a folosit acelaș sistem de joc în perioada petrecută la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi nu este singurul antrenor care a ajuns la concluzia că sistemul cu trei fundași centrali poate rezolva problemele oltenilor. Devis Mangia a folosit sistemul 3-4-3 în perioadă petrecută pe banca tehnică a celor de la Universitatea Craiova.

Numele tehnicianului italian a devenit tot mai des auzit, după dezvăluirile făcute de mama fostului jucător al formației din Bănie, Răzvan Popa. Acesta a primit acuzații de hărțuire sexuală atât din Malta, cât și din România, iar antrenorul a cedat și a decis să își dea demisia de la echipa națională a micului stat din Europa.

ADVERTISEMENT

Fostul elev al lui Devis Mangia de la Universitatea Craiova, . Portarul celor de la Palermo a declarat că îl respectă pe antrenorul italian și nu are încredere în dezvăluirile făcute.

ADVERTISEMENT

„Da, am văzut. Dar dacă mă întrebi pe mine, eu nu am încredere deloc în ce s-a spus și ce a apărut în presă. Pentru mine a fost un antrenor foarte mare pe care l-am avut și nu am încredere în ce se spune despre el și situația asta.

Eu cred că este un om impresionant, care își face datoria și are un respect mare față de club și jucători. Când am fost eu nu a existat niciun fel de problemă”, a declarat Mirko Pigliacelli.