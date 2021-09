Sistemul VAR, la un pas de implementarea în Liga 1! Arbitrii români încep antrenamentele pe simulatoare. Exclusiv

Implementarea sistemului VAR, de arbitraj video, este unul dintre subiectele fierbinţi în Casa Pariurilor Liga 1. Controversele privind arbitrajul din campionatul intern apar în fiecare etapă şi mai mulţi antrenori cer insistent implementarea sistemului.

Sistemul VAR, la un pas de implementarea în Liga 1! Arbitrii români încep de marți antrenamentele pe simulator

Începând de marţi se face un pas important în implementarea sistemului VAR. Arbitrii români vor începe antrenamentele pe simulatoare pentru a se familiariza cu folosirea lor.

Firma care deţine drepturile TV din Liga 1, EAD, s-a angajat la achiziţia simulatoarelor, care au fost livrate Comisiei Centrale a Arbitrilor. Imediat, cei de la CCA i-au anunţat pe arbitri că trebuie să vină la Bucureşti pentru a lucra pe respectivele simulatoare.

FRF și LPF, obiectiv îndrăzneț: implementarea VAR din actuala ediție din play-off și play-out

FRF şi LPF au un obiectiv îndrăzneţ pentru activarea sistemului de arbitraj video: play-off-ul şi play-out-ul actualei ediţii din Casa Pariurilor Liga 1. Asta ar însemna data de 12 martie, peste 6 luni.

Comisia Centrală a Arbitrilor a organizat în ultimul an mai multe cursuri teoretice, însă cu toate acestea, termenul de 6 luni este unul dificil de atins, în condiţiile în care pot interveni şi alţi factori care să încetinească implementarea.

Calendarul încărcat și pandemia, piedici pentru implementarea mai rapidă a arbitrajului video

Calendarul încărcat (meciuri în campionat, Cupa României, cupe europene, meciuri internaţionale) le dă bătăi de cap celor de la CCA, în condiţiile în care arbitri au şi alte activităţi în afară de cele fotbalistice.

În plus, evoluţia îngrijorătoare a pandemiei ar putea crea probleme şi în ceea ce priveşte implementarea VAR în România. De altfel, pentru a diminua riscul de infecţie cu noul coronavirus, cei de la CCA au creat mai multe serii prin care arbitri să fie familiarizaţi cu sistemul.

Termen realist de implementare VAR în România: sezonul viitor!

În ciuda tuturor dificultăţilor, membrii CCA care se ocupă cu implementarea sistemului în România au declarat pentru FANATIK că termenul de 6 luni este unul realizabil dacă se va munci foarte mult, însă mult mai realist este să ne gândim că vom avea VAR din sezonul viitor.

Proaspăt revenit în Casa Pariurilor Liga 1, a pus tunurile pe arbitru după înfrângerea celor de la CFR Cluj la Botoşani şi susţine că doar sistemul VAR va putea rezolva aceste controverse:

Dan Petrescu: “În România nu vom avea nici în 2025”

„Au fost vreo două-trei faze la care mi s-a părut de pe margine că am fi meritat penalty, dar trebuie să le revăd. Oricum, acum discutăm degeaba, dacă am avea VAR ar fi simplu, că am sta și am aștepta să decidă VAR-ul. Din păcate, în România nu vom avea așa ceva nici în 2025!”.

Probleme au fost şi în derby-ul dintre FCSB şi Dinamo. Faza fierbinte l-a avut în prim plan pe care a văzut cartonaş roşu pentru lovirea lui Vali Gheorghe. În cele din urmă, reluările i-au dat dreptate fotbalistului, care a fost eliminat uşor.