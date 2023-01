Situația de la Dinamo, dezvăluită din interior. Ce spun „alb-roșiii” despre misiunea de a prinde play-off-ul în Liga 2: „Trăim de la meci la meci”

Dinamo s-a confruntat cu multe probleme administrative în ultimele luni, însă clubul din Ștefan cel Mare suferă și când vine vorba de locul în clasamentul din eșalonul secund al fotbalului românesc. Iulian Roșu, unul dintre jucătorii de bază din lotul condus de Ovidiu Burcă, a explicat cum se prezintă echipa .

Iulian Roșu, dezvăluiri despre situația la zi a salariilor de la Dinamo: „Nu ne ajută cu nimic plânsul de milă!”

Iulian Roșu este unul dintre fotbaliștii titulari din lotul antrenat de . Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a înscris în patru din ultimele cinci partide ale „alb-roșiilor” și speră ca Dinamo să prindă un loc în play-off.

Clubul din Ștefan cel Mare a primit o lovitură în momentul în care de Tribunalul București. Totuși, atât fotbaliștii dinamoviști, cât și oficialii clubului așteaptă un .

„Nu sunt întârzieri mari, o lună este, cei din conducere chiar au făcut totul ca situația să fie bună la echipă. E mai greu fără un buget constant.

Nu e nicio stare de panică, nu ni s-a transmis ceva negativ! Da, și noi, cei de la echipă, și oficialii ne așteptam să fie un verdict favorabil în privința planului de reorganizare, vom vedea ce se va întâmpla în continuare.

Ei, cei de la birouri, erau pregătiți pentru orice scenariu. Nu ne ajută cu nimic plânsul de milă! Treaba noastră este să jucăm fotbal, totul e OK la club, mergem înainte”, a declarat Iulian Roșu, conform .

Dinamo, luptă contracronometru pentru locurile de play-off în Liga 2: „Trăim de la meci la meci”

Dinamo a încheiat anul pe locul opt în clasamentul din Liga 2 Casa Pariurilor, la două puncte de locul 6, primul care asigură prezența în play-off. „Alb-roșiii” nu trebuie să facă pași greșiți cu trei etape înainte de finalul celor 19 partide tur.

„Trăim de la meci la meci, asta facem de vreo 10 etape încoace. Acum, cei din față au prima șansă de a fi în play-off. Dar presiunea e tot la ei! După startul prost de campionat, am jucat doar finale. Trebuie să batem tot, apoi, când vom trage linie, să vedem unde vom fi”, a mai spus Iulian Roșu.

Totodată, fotbalistul lui Dinamo a vorbit despre din partea FIFA și a pus accent pe relațiile strânse pe care le-au creat „câinii roșii”. „Antrenorul știe dacă ar mai fi nevoie de cineva anume. Pentru noi este OK dacă vom continua așa. Poate fi un plus pentru noi că există această interdicție, ne știm, sunt relații de joc, se vede cum am terminat 2022.

Cel mai bine este să-l întrebați pe domnul Burcă, el știe ce să vă răspundă. Noi am făcut un grup frumos, iar rezultatele din ultima vreme arată nivelul muncii întregii echipe. Lotul este destul de bun, facem față liniștit la orice provocare din acest sezon. Și eu am stat pe tușă, am intrat și mi-am făcut treaba când am fost solicitat”, a mai spus Iulian Roșu.

Dinamo se va pregăti pentru restul sezonului la Săftica

Dinamo va da startul pregătirilor pentru restul sezonului regulat luni, 9 ianuarie când vor efectua vizita medicală. O zi mai târziu, elevii lui Ovidiu Burcă vor începe antrenamentele la Săftica.

„Au fost echipe ce s-au dus în anii trecuți în Antalya și au mers degeaba, au avut probleme cu vremea potrivnică. Să sperăm că ne va ajuta vremea, avem condiții foarte bune la Săftica. Noi ne focusăm pe antrenamentele tehnico-tactice, poate ar fi fost mai bine dacă ne pregăteam la munte.

Am avut program de vacanță, totul monitorizat, se lucrează profesionist. Program de pregătire cu alergări, sală, trebuie să le facem ca la carte, mai ales că vrem să atingem maximum în aceste trei etape de final de sezon regulat. Atunci trebuie atins vârful”, a mai spus Iulian Roșu.