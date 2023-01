Situația de la FCSB stârnește reacții vehemente. „I-aș exclude pe antrenorii care fac figurație pe bancă!”

FCSB a plecat , tehnicianul care, în acte, este ”principal”. Iar ședințele de pregătire sunt conduse de Mihai Pintilii și staff-ul acestuia. O situație criticată de , și care a determinat o reacție virulentă și din partea lui Valeriu Răchită. Deținător al licenței Pro, acesta spune că tehnicieni precum Strizu ar trebui să fie pedepsiți pentru că acceptă un rol ”decorativ”.

Valeriu Răchită spune că Leo Strizu ”pervetește licența Pro”

Fost jucător la Steaua, Vivi Răchită este deținător al licenței Pro. A antrenat echipe precum Petrolul Ploiești, Sportul Snagov, ACS Poli Timișoara și a fost secundul lui Victor Pițurcă la naționala României.

ADVERTISEMENT

A decis să nu mai profeseze, măcar pentru moment. Și spune că nu regretă acest lucru în condițiile în care în fotbalul românesc există cazuri precum cel de la FCSB.

”Când toată lumea spunea că e anomalie, cum să trimiți echipa fără antrenor principal, MM Stoica spunea că nu vrea să îl mai țină. Aseară a revenit și a spus că decide la finalul cantonamentului.

ADVERTISEMENT

Până la urmă, au dreptate, antrenorul principal e în Pipera. El știe cine face echipa, cine face schimbările. Nu înțeleg de ce nu s-a dus Gigi Becali să vadă pregătirea, ce jucători sunt în formă, care e sistemul de joc.

Chiar am vrut să vin cu licența Pro, o am în mașină. Hai să facem o licitație, cine vrea licență (n.r – râde). Eu oricum nu vreau să mai antrenez, am spus-o. Ce se întâmplă în fotbalul românesc…

ADVERTISEMENT

Cred că am luat cea mai bună decizie uitându-mă la circul din fotbalul românesc și la aceste anomalii. Au dreptate și antrenorii care spun care spun: ‘Am fost la școală, am plătit!’.

Taxa e 5.000 de euro pe licența Pro. Până acolo mai plătești licența B, licența A. Pierzi timp, mergi în străinătate și vin alți băieți, care n-au nici măcar carnet de antrenor și se pun pe bancă.

ADVERTISEMENT

Așa ieftin se închiriază o licență Pro? (n.r – 5.000 de euro). Păi, 5.000 de euro a dat el doar pe taxă. Aa, pe lună! N-aș da-o nici cu 500… Eu i-aș exclude pe acești antrenori care fac figurație pe bancă, adică le-aș retrage licența. I-aș retrage licența lui Strizu dacă tot nu antrenează. Ai luat licența și o pervertești, ce faci?”, a spus .

ADVERTISEMENT