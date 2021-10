Situația din spitale e „apocaliptică”, spune medicul Victoria Aramă: ”Am semnat atâtea acte de deces cât nu am semnat în 30 de ani”

Preşedintele Societăţii Române pentru Strategii de Vaccinare şi Promovare a Sănătăţii a descris situația din spitalele din România drept una „apocaliptică”, cel puțin în ultimele zile, odată cu creșterea constantă a numărului de infectări.

Victoria Aramă vorbește despre dezastrul din spitalele românești

Medicul Victoria Aramă a vorbit despre faptul că nu mai sunt încăpătoare pentru toți pacienții care au nevoie de asistență medicală.

Aceasta lucrează la Institutul “Matei Balş” și acolo existau 32 de români care așteptau pe paturi și pe scaunele din instituția medicală pentru a putea avea acces la oxigen.

ADVERTISEMENT

Dar aceștia nu erau singurii care așteaptau o șansă la viață, pentru că în curtea spitalului mai erau încă opt pacienți care așteaptau în salvări.

”În camera de gardă rămăseseră dimineaţa 32 de pacienţi care staţionau pe paturi şi scaune pentru a putea avea acces la oxigen, dar în curte mai erau alte patru salvări mari, în care mai erau încă opt pacienţi ce erau în aşteptarea eliberării unui scaun în camera de gardă”, a spus Preşedintele Societăţii Române pentru Strategii de Vaccinare şi Promovare a Sănătăţii.

ADVERTISEMENT

Victoria Aramă: ”Am semnat atâtea acte de deces cât nu am semnat în 30 de ani”

Mai mult decât atât, medicul Victoria Aramă a precizat că în ultimele 18 luni a semnat mai mult acte de deces decât în ultimii 30 de ani, toți acești pacienți fiind răpuși de

Situația de la camera de gardă este una „apocaliptică”, conform descrierii făcute de aceasta. Mai mult decât atât, oamenii au început să se lupte pentru viața lor nu numai cu virusul, ci și între ei.

ADVERTISEMENT

Există situații dramatice în care pacienții au început să se îmbrâncească pentru a ajunge primii la o sursă de oxigen disponibilă.

„Noi vedem continuu morţi de foarte mult timp. Eu, personal, am semnat atâtea acte de deces în acest an şi jumătate cât nu am semnat în 30 de ani anteriori, iar în ultimele zile situaţia a devenit uneori apocaliptică în camera de gardă.

ADVERTISEMENT

Uneori, nu sunt surse de oxigen eficiente şi pacienţii încep să se îmbrâncească între ei care să ajungă la o sursă de oxigen.

Lucrurile sunt tragice şi trebuie să facem ceva”, a mai precizat medicul, conform .