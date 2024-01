Situația se complică pentru Radu Drăgușin. Tottenham a pus ochii pe un fundaș central de 60 de milioane de euro

A debutat chiar în prima sa partidă în care era disponibil pentru Tottenham, pe final de partidă în deplasarea de la Manchester United. Cu toate acestea, fanii îl așteaptă titular cu Manchester City peste câteva zile în cupă, pentru a-i convinge dacă merită să fie titular în fața stâlpilor din apărarea ”pintenilor”: Micky van de Ven și Cristian Gabriel Romero.

Situația se complică pentru Radu Drăgușin la Tottenham

Cu toate acestea, lucrurile se complică pentru Radu Drăgușin pentru că antrenorul Ange Postecoglou cere de urgență încă un fundaș central, în condițiile în care echipa are doar trei astfel de jucători de valoare, care să acopere acest post. În consecință, cei de la Tottenham ar insista pentru transferul fundașului Jean-Clair Todibo (24 de ani), legitimat la Nice.

încă de dinainte de a-l transfera pe Radu Drăgușin, însă prețul fundașului ar fi prohibitiv: cei de la Nice cer nu mai puțin de 60 de milioane de euro pentru fotbalist. Vorbim despre ocupanta locului secund în Ligue 1, care nu ține neapărat să-și vândă vedeta în această iarnă, însă ar face-o contra unei sume corecte.

Conform presei din Marea Britanie, Tottenham ar urma să trimită o ofertă concretă până la finele lunii ianuarie, pentru a obține transferul lui Todibo. Fotbalistul ar mai fi dorit de Chelsea și Napoli, astfel că e foarte probabil să înceapă o licitație în trei. În Premier League, Serie A și Ligue 1 perioada de mercato se încheie la finele zilei 31 ianuarie 2024, astfel că nu ar mai fi prea mult timp pentru a ”rezolva” transferul.

pentru Nice în Ligue 1, în toate titular și a ajuns jucător de bază pentru francezi. Pentru Radu Drăgușin transferul fundașului i-ar înreguna misiunea de a deveni titular la Tottenham. Misiune care oricum este complicată în condițiile în care Micky van de Ven și Cristian Gabriel Romero sunt doi fundași cu mai multă experiență în Premier League decât Tottenham.

Radu Drăgușin a refuzat Bayern pentru Tottenham

Înainte să semneze cu Tottenham, Radu Drăgușin a fost curtat insistent de Bayern Munchen. Colosul din Germania îi punea pe masă un salariu mult mai mare, însă fundașul român a dorit neapărat să meargă în Premier League, visul său de când era mic. Impresarul Florin Manea oferea mai multe detalii despre această decizie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”Noi eram hotărâți să mergem la Tottenham, dar a venit oferta de la Bayern. Și ne-am oprit în loc. Eram în drum spre aeroport. Am zis că trebuie să ne gândim bine și să evaluăm. Bayern e unul dintre cele mai mari cluburi. Nu îmi vine să cred că am refuzat Bayern. Dar asta e decizia. Am luat-o cu Radu și familia lui.

I-am anunțat pe cei de la Bayern că asta e decizia, că au venit pe ultima sută de metri și că era greu să ne schimbăm decizia. Poate pe viitor vom ajunge din nou acolo. Suntem bulversați. Să refuzi Bayern… Dar a fost ce și-au dorit Radu și familia lui. E fericit.

Mergem la Tottenham! Normal că Radu s-a gândit la oferta lui Bayern. Decizia am luat-o dimineață. E greu să ai de făcut asemenea alegere. Bayern l-a dorit insistent, dar oferta oficială a venit în ultima noapte”, explicat Manea.