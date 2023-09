Situație incredibilă cu VAR-ul în SuperLiga: „Când plouă, nu se pot trage liniile!”

Valeriu Iftime se luptă să o țină pe Botoșani în prima ligă. Fără victorie în acest sezon, Pe lângă forma proastă a echipei, Botoșani acuză și arbitrajele. Deciziile VAR l-au nemulțumit pe conducătorul echipei.

VAR-ul are probleme la Botoșani

“Asta este o poveste periculoasă. La Botoșani VAR-ul cum funcționează… când plouă nu poți să tragi liniile. Mie să nu-mi spună că tehnică proastă, este pur și simplu incompetența noastră. La Botoșani ploaia e altfel, vine cu curcubee. E o prostie fără cap.

La Galați s-au anulat două goluri cu VAR din cauza că a fost offside. Acolo a picat pe arbitru, ăia de la VAR nu au putut să facă nimic. S-au chinuit, au stat 20 de minute, incredibil, la televizor vedeam mai mult decât la VAR-ul nostru. Habar nu am ce e acolo.

Mi-au anulat două goluri. În meciul celălat unde a fost offside evident la televizor s-a văzut că sunt două poziții evidente, nu a ridicat tușierul. VAR-ul e un martor orb care face un fel de alba-neagra. Nu are nicio legătura tehnica asta care să ne ajute pe noi”, a declarat Valeriu Iftime.

. Dat ca și semnat, Ogenda nu mai răspunde la telefon în ciuda faptului că bătuse palma cu Iftime. FC Botoșani ocupă ultimul loc în clasament cu 4 egaluri, 4 înfrângeri și 12 goluri încasate în campionat.

Botoșani speră la arbitraje mai bune

“Cu tehnica gestionezi foarte multe lucruri care are în spate multe informații. Ideea era că avem un echipament care în condițiile acestea la limită să se ia o decizie cât de cât corectă. Îmi demonstrează că în două faze consecutive de la partida cu Galați, plus ultimul meci, că nu e așa.

VAR-ul parcă ar fi împotriva mea. Pur și simplu împotriva mea. Nu cred că arbitrii, nu am niciun argument. Pur și simplu tehnica bate prost și nu s-a întâmplat ca tușierul să ridice fanionul. Dar pe un element evident tehnic, aproape de linie.

Se zice că trebuie să dai avantaj atacului, dă crezare atacului. Când ai două faze consecutive să le anulezi pe ambele. Iar e ceva care mă îndoiește în principiile mele de a spune că arbitrii sunt ok și că sunt corecți și că vor să facă bine.

Cu Petrolul am avut noroc chior. Un VAR prost. Sunt situații în care cred că VAR-ul nu merge. Sunt convins că acest sistem VAR nu funcționează bine. Nu poate detalia, nu are rafinament. Nu are acuratețea pe care trebuia să o aibă. Așa cred”, a declarat Valeriu Iftime.

