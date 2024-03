Sepsi și la Sfântu Gheorghe. Echipa lui Adrian Mutu are nevoie de victorie pentru a reveni pe locul 2. Un lucru neobișnuit s-a petrecut cu câteva momente înainte de fluierul de start al „centralului” George Găman.

Situație inedită la Sepsi – CFR Cluj! Ce s-a întâmplat în primul „11” al oaspeților înainte de start

CFR Cluj a anunțat echipa de start pentru meciul cu Sepsi cu aproximativ o oră înainte de meciul de la Sf. Gheorghe. Adrian Mutu a ales să se bazeze pe linia defensivă formată din Cristi Manea, Boben, Kresic și Mario Camora.

Echipa finanțată de Neluțu Varga a fost nevoită să ia o decizie importantă cu câteva minute înainte de startul meciului. Anton Kresic, anunțat titular, s-a accidentat la încălzire și nu a mai putut intra pe teren. Astfel, Adrian Mutu a făcut o schimbare de ultim moment.

„Briliantul” . Fundaș dreapta de meserie, Mogoș face pereche în centrul apărării cu Boben contra lui Sepsi, în timp ce în zonele laterale ale apărării sunt folosiți Cristi Manea (dreapta) și Mario Camora (stânga).

Vasile Mogoș s-a accidentat în cantonamentul naționalei României

Vasile Mogoș a fost convocat de Edi Iordănescu pentru amicalele echipei naționale cu Irlanda de Nord (1-1) și Columbia (2-3). Fundașul dreapta în vârstă de 31 de ani și a părăsit cantonamentul „tricolorilor”, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

”Îmi amintesc că am încercat să trimit mingea în careu cu capul, amândoi, eu și adversarul, am sărit spre ea, dar în încercarea de a lovi balonul, m-a lovit puternic cu capul în tâmplă.

M-a lovit direct în tâmplă, iar pe moment credeam că am o rană deschisă, că mi-ar curge sânge, dar nu era așa. M-am ridicat, am reintrat în joc dar, la următoarea fază, pe teren am simțit că-mi pierd cunoștința”, a spus Vasile Mogoș, pentru FANATIK.

5 apariții are Vasile Mogoș în echipa națională a României

Start încins în Sepsi – CFR Cluj. Daniel Bîrligea a cerut penalty

În minutul 3 al meciului, Daniel Bîrligea a fost lansat excelent de Ciprian Deac. Atacantul a pătruns în careu, însă și-a prelungit prea mult mingea. Bîrligea a căzut în careu după un presupus contact cu Roland Niczuly, revenit între buturi după o accidentare.

CFR Cluj a cerut lovitură de la 11 metri, însă „centralul” George Găman a lăsat jocul să continue. Faza a fost analizată în camera VAR, iar decizia din teren a arbitrului a rămas valabilă.