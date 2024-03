Vasile Mogoș povestește momentele teribile de la meciul cu Irlanda de Nord. ”Am simțit că-mi pierd cunoștința”

Vasile Mogoș (31 de ani) a părăsit cantonamentul naționalei, după accidentarea teribilă suferită în finalul primei reprize a amicalului disputat vineri, 22 martie, pe Arena Naționala, în debutul campaniei de pregătire pentru EURO 2024.

Vasile Mogoș povestește momentele teribile de la meciul cu Irlanda de Nord

Fundaș dreapta de la CFR Cluj a fost titular și a avut o prestație consistentă atât pe faza defensivă cât și dincolo de mijlocul terenului. Mogoș a arat efectiv banda și a conlucrat foarte bine cu .

ADVERTISEMENT

Din păcate, Vasile Mogoș a trebuit să fie schimbat la pauză din cauza unei comoții suferite în minutul 41, în urma unei ciocniri violente cap în cap, cu Brodie Spencer, într-un duel pentru minge, în careul nord-irlandez. Fotbalistul a strâns din dinți și a terminat prima repriză pe teren.

Vasile Mogoș era amețit și nu a mai putut să continue meciul, iar stafful medical a decis ca el să fie transportat de urgență la spitalul Floreasca pentru investigații amănunțite. Doctorii au constat că tricolorul a suferit o contuzie puternică la cap și i-au recomandat câteva zile de repaus, astfel că Mogoș a părăsit cantonamentul naționalei și s-a întors la Cluj.

ADVERTISEMENT

Vasile Moșoș: ”M-a lovit puternic cu capul în tâmplă”

La două zile de la accidentarea teribilă, Vasile Mogoș a dezvăluit pentru FANATIK ce a simțit în momentul impactului care i-a provocat comoția cerebrală.

”Îmi amintesc că am încercat să trimit mingea în careu cu capul, amândoi, eu și adversarul, am sărit spre ea, dar în încercarea de a lovi balonul, m-a lovit puternic cu capul în tâmplă.

ADVERTISEMENT

M-a lovit direct în tâmplă, iar pe moment credeam că am o rană deschisă, că mi-ar curge sânge, dar nu era așa. M-am ridicat, am reintrat în joc dar, la următoarea fază, pe teren am simțit că-mi pierd cunoștința”, a dezvăluit Mogoș, care a bifat cu Irlanda de Nord a cincea selecție la prima reprezentativă.

Vasile Mogoș: ”Sunt bine. Medicii mi-au recomandat cinci-șapte zile repaus”

Tricolorul a continuat: ”Medicii mi-au recomandat să fac cinci-șapte zile repaus de la antrenamente sau jocuri, acesta fiind și motivul pentru care m-am întors la Cluj și nu am plecat alături de echipa națională în Spania.

ADVERTISEMENT

Mă simt bine acum, însă mai am ușoare dureri de cap, dar per total sunt ok. Îmi pare rău că am părăsit cantonamentul echipei naționale pentru că mă simțeam bine alături de coechipierii mei, cărora le doresc multă baftă în meciul cu Columbia”.

”Voi fi extrem de mândru dacă am șansa să fiu lotul pentru EURO”

Vasile Mogoș speră să revină când mai repede în circuitul naționalei, iar prin evoluțiile de la CFR Cluj să prindă lotul pentru EURO 2024.

”În primul rând, îmi doresc să fiu sănătos. Acum, în acest final de sezon, voi lupta și voi da totul pentru echipa mea de club. Dacă Dumnezeu mă va ajuta să joc, să am evoluții bune și să vină șansa mea să fiu în lotul pentru EURO, voi fi extrem de mândru și voi merge la turneul final cu cea mai mare bucurie”, a declarat optimist Vasile Mogoș.