Smiley a cântat cu Gina Pistol la Sala Polivalentă: “Așa emoții nu mă așteptam să am”. Imagini de neratat de la concert

Smiley și Gina Pistol au cântat împreună la concertul artistului de la Sala Polivalentă. Prezentatoarea TV a recunoscut că a avut mari emoții înainte de a urca pe scenă.

Gina Pistol, pe scenă cu Smiley, la Sala Polivalentă

a urcat și ea pe scenă la concertul partenerului ei, moment filmat și aplaudat de cei 5.000 de fan prezenți la Sala Polivalentă.

Cei doi s-au sărutat pe scenă, iar prezentatoarea de la Antena 1 a cântat împreună cu el melodia “Ne vedem noi”, pe care artistul a lansat-o împreună cu Delia acum mai bine de un an.

“Am făcut-o și pe asta. Ce să mai zic…înainte să urc pe scena mă gândeam, având un gol imens în stomac, mă gândeam: ‘cum era mă versul? ce venea după?’ Așa emoții nu mă așteptam să am. Nu pentru că aș avea pretenții de cântăreață (cu toate ca acasă, la duș, cânt foarte bine) dar nu voiam să stric acest moment.

Vă mulțumesc pentru sutele de mesaje frumoase, pentru toate pozele și filmulețele, pentru energia voastră minunată…și pentru toate cadourile pe care le-a primit Jospehine din partea unor oameni minunați, oameni pe care nu-i cunoaștem.

Vă mulțumesc pentru că ați fost MI-NU-NAȚI! Iar tu @smiley_omul, tu ai fost FABULOS! Felicitări @ceamaitaretrupadinseeuropei! Felicitări tuturor artiștilor care au urcat, aseară, pe scenă!

Felicitări oamenilor din spatele scenei care au muncit pentru acest spectacol! Și să nu uit: LA MULȚI ANI COPILAȘI drăgălași, indiferent de vârstă!”, a scris prezentatoarea de la Chefi la Cuțite pe .

Smiley a colaborat cu Adelina Pestrițu

a afirmat că Adelina Pestrițu este “scumpă foc”, făcând referire la noul videoclip în care apare influencerița.

Smiley a lansat în premieră melodia “Scumpă foc” chiar în timpul concertului de la Sala Polivanlentă. Piesa este semnată cu Juno, iar Adelina Pestrițu joacă, în videoclipul melodie, rolul de iubită profitoare.

“Mi-am dorit să dau START verii și distracției pe scenă, într-un concert mare pe care l-am așteptat cu dor mai bine de 2 ani. A fost cel mai bun moment să ofer oamenilor, care au vrut să se întâlnească live cu mine, o premieră, să fie primii care ascultă noua mea piesă și primii care văd videoclipul.

A fost o superatmosferă, am dansat, am cântat și am pornit vara împreună, așa cum trebuie să fie ea, cu emoții de tot felul, cu bucurie, cu distracție.

Și am văzut-o cu toții pe Adelina Pestrițu care, în clipul nostru, e Scumpă foc și la filmări, un profesionist, așa cum auzisem despre ea”, a spus Smiley despre colaborarea cu creatoarea de conținut.

“Sunt foarte fericită că am putut participa ca rol principal în noul videoclip al lui Smiley. Este un artist pe care îl admir demult și îl apreciez pentru tot efortul pe care îl depune în proiectele lui ca totul să iasă perfect.

Este și lucrează numai cu profesioniști și asta se poate vedea cu ochiul liber în rezultatele pe care le are. Sunt absolut convinsă că piesa Scumpă foc va fi hitul verii.

Eu deja o ascult pe repeat și o fredonez non-stop, de când am auzit-o prima dată. Este în mod cert unul dintre proiectele mele favorite.”, a declarat Adelina Pestrițu la concertul lui Smiley.

A fost primul concert pe care Smiley l-a ținut după mai bine de doi ani. Prezentatorul de la Românii au talent a așteptat cu nerăbdare acest eveniment, la fel și fanii săi.