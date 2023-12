Smiley, atenționare pentru fani, după ce a devenit victima unei înșelătorii pe internet: “Să nu credeți vrăjelile astea!”

Smiley a devenit victima unei înșelătorii pe internet, așa că a ținut să lanseze o atenționare pentru fani. Cântărețul a explicat cum stau lucrurile și le-a spus internauților să nu aibă încredere în conturile care îi folosesc numele.

La mai bine de 20 de ani de la lansare, Smiley încă se numără printre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi din țară și are un număr mare de fani care îi ascultă piesele. Melodiile artistului ajung mereu în trending și are numeroase concerte în toată țara.

Cu toate acestea, . De exemplu, cântărețul a fost, recent, victima unei escrocherii în mediul online. Mai exact, s-au făcut conturi false în numele artistului, iar oamenii fac live-uri în care folosesc imaginea lui și cer bani sau alte lucruri.

Fanii artistului l-au anunțat despre aceste conturi, iar Smiley, la rândul său, a ținut să le spună internauților să nu aibă încredere în cei care se folosesc de numele lui.

Soțul Ginei Pistol a ținut să menționeze că face live-uri doar de pe contul său oficial. Acesta i-a îndemnat pe fani să le dea report conturilor false care îi folosesc numele.

“Atenție mare! A apărut o nouă escrocherie pe rețelele sociale… se fac live-uri în numele meu pe niște conturi false, cu poza mea, în care se cer sau se dau bani sau alte lucruri nebune.

Îmi trimit oamenii conturile respective. Aș vrea să le dați raport! Eu nu am făcut live-uri decât pe conturile mele oficiale, adică pe Instagram sau pe Facebook-ul meu oficial, care are peste trei milioane de urmăritori sau pe TikTok-ul meu oficial, care are peste un milion o sută de urmăritori, deci să nu credeți vrăjelile astea!

Eu nu dețin aceste conturi! Nu vă lăsați înșelați de povestea asta! Mare grijă!”, a spus Smiley pe , după ce a aflat despre conturile false.

Ce decizie a luat Smiley

Andrei Tiberiu Maria, pe numele său real, a primit porecla “Smiley” atunci când făcea parte din trupa Simplu. Colegii l-au numit așa deoarece era mereu cu zâmbetul pe buze.

Artistul este de părere că porecla i se potrivește, însă are și momente mai grele, în care nu zâmbește mereu. Deși mulți fani îl știu mai degrabă ca Smiley decât după numele real, antrenorul de la Vocea României , la un moment dat, la apelativul care l-a consacrat.

“Cred că mi s-a potrivit foarte bine porecla asta. M-au întrebat mulți oameni de ce mi-am pus numele ăsta sau de ce mi-am pus numele ăsta de scenă. Și le-am spus că nu mi l-am pus, l-au pus colegii mei de la Simplu. Cred că mi se potrivește foarte bine.

Nu în toate zilele. Cred că artistul Smiley e o treabă, asemănătoare cu Andrei, dar în multe privințe diferită. Dar m-am gândit să renunț la Smiley, cu totul, la un moment dat. Probabil că se va termina și povestea asta, dar nu curând”, a spus acesta în cadrul unui interviu pentru Digi FM.