Soacra Elenei Udrea nu şi-a văzut până acum nepoțica! ”De-abia așteaptă să o strângă în brațe”

Omul de afaceri când s-a născut Eva Maria, în Costa Rica. Adrian (34 de ani) a studiat la Londra și a cochetat cu modelingul, reprofilându-se în ultimii ani ca broker imobiliar.

ADVERTISEMENT

Implicat în prezent în bunul mers al firmei pe care o conduce, Adrian Alexandrov duce dorul celor dragi, care lucrează departe de casă. Este vorba de mama lui, Anișoara, care muncește de mai bine de un deceniu în Italia, și de fratele Marinel, care este căpitan fluvial pentru o mare companie din nordul Europei.

În ianuarie, Elena Udrea a anunțat că s-a infectat cu Covid-19

Pandemia care a dat peste cap toată lumea l-a afectat și pe Adrian Alexandrov, logodnica lui povestind în ianuarie anul curent că s-a infectat cu Covid – 19.

ADVERTISEMENT

”Da, după un an de când a apărut coronavirusul l-am contactat şi eu. Este adevărat, am fost testată pozitiv pentru Covid. Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existenţa virusului şi la consecinţele infectării cu el, dar nici nu am exagerat cu măsurile de protecţie.

Am reuşit să mă feresc timp de un an, cu mască, dezinfectant şi relativă distanţă socială. Nu am făcut nimic diferit în ultimele zile şi totuşi, de sărbători l-am contactat. Cel mai probabil, după simptome, l-a contactat întreaga familie. Până acum, manifestarea este suportabilă, dar fiecare cu pragul lui de suportabilitate”, a notat atunci Elena Udrea.

ADVERTISEMENT

Apoi, fostul ministru a mărturisit sincer că nu știe ce să recomande celor loviți de virus. ”Nu ştiu ce să vă recomand să faceţi sau să nu faceţi, ca să reuşiţi să fiţi ocoliţi de virusul acesta. Se pare că până la urmă, se întâmplă tuturor… Vă mulţumesc celor care va gândiţi la noi pentru gândurile bune şi urările de sănătate grabnică! Doamne, ajută să trecem toţi, cu bine, prin această încercare!”, a încheiat Elena Udrea, care a depășit momentul delicat.

Fratele lui Adrian Alexandrov s-a logodit cu iubita lui

La a fost prezent și fratele Marinel, dar mama lui Adrian a lipsit motivat. Anul trecut, în luna mai, Marinel a făcut pasul cel mare, cerându-și iubita de soție, așa că familia Alexandrov trebuie să se pregătească de o petrecere mare în onoarea evenimentului.

ADVERTISEMENT

Mama fraților Alexandrov, Anișoara, lucrează în Italia și a fost ”blocată” acolo de pandemie, așa că până acum nu și-a strâns în brațe nepoțica. Adrian Alexandrov a declarat însă pentru FANATIK că în curând mama lui va veni în țară, în prima vacanță după mult timp.

Adrian Alexandrov: ”Abia așteptăm să ne vedem cu toții!”

”Mama nu și-a văzut încă nepoțica și vă dați seama că abia așteaptă să o strângă în brațe! Nu am putut să ne vedem până acum din motive obiective, fie pandemia, care a lovit puternic Italia, fie nu puteam să mergem la drum lung cu fetița, că era prea mică. De văzut s-au văzut pe internet, am tot vorbit la telefon, dar nu e același lucru”, a declarat Adrian Alexandrov.

ADVERTISEMENT

”Mama lucrează în Italia de 13 ani și va veni în vacanță în curând, undeva în august-septembrie. Va sta o lună, o să mergem și pe acasă, pe la Sulina, abia așteptăm să ne vedem cu toții”, a conchis logodnicul Elenei Udrea pentu FANATIK.