Șocul trăit de un ieșean la un restaurant. ”Era ceva identic cu o sfoară. Nicidecum carne de vită”

Un ieșean susține că a găsit sfoară, în loc de carne de vită, într-o ciorbă pe care și-a comandat-o la un restaurant local. Bărbatul a luat legătura cu autoritățile.

Totul a început după ce individul, pe nume Florin A, a mers la o ciorbărie și a comandat o ciorbă de vită la pachet. După ce

La o analiză mai atentă, ieșeanul a ajuns la concluzia că ciorba avea un conținut de sfoară și nu de vită.

”Era ceva identic cu o sfoară. Nicidecum carne de vită.Apucasem să iau 2-3 guri acolo, în restaurant.

Între timp, până acasă am simțit că îmi rămăsese ceva între dinți. Când am dat să văd, nicidecum nu era carne.

Asta nu e carne, uite cum se întinde. Nu mai avea textură de carne, ci a unui material!”, a declarat individul pentru

Pentru a se convinge și mai mult, Florin A. s-a prezentat și a doua zi la restaurant, a comandat același fel și spune că a descoperit tot sfoară în preparat. A pus totul pe un șervețel și a arătat și angajaților locului.

”În fața lor am scos carnea pe șervețel și am întrebat: «Doamnă, ce e asta?». Mi-au spus că este carne de vită. Explicația lor a fost că arată diferit pentru că am pus-o într-un șervețel“, a mai precizat individul.

Ce spune proprietarul restaurantului

Patroana ciorbăriei a reacționat în acest caz. Ea neagă acuzațiile și spune că bărbatul este adeptul unei teorii a conspirației.

”Este o aberație! A luat vita din ciorbă și a zis că nu e carne, că e plastic. Să meargă la un laborator să facă analize.

Nu am cu ce să mă agit, pentru că nu este o reclamație fondată, nici măcar 1 la sută (…) Se ia după conspirații. A luat carnea de vită și a mototolit-o într-un șervețel”, a justificat patroana.

Între timp, Florin A a depus plângere la ANPC, iar Bărbatul se teme pentru starea lui de sănătate, după ce soția nu s-a simțit prea bine.