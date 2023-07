Soldat din armata SUA, arestat după ce a fugit în Coreea de Nord. Ce pățesc americanii ajunși în închisorile lui Kim Jong Un

Coreea de Nord ar fi reținut un soldat al armatei americane care a trecut fără permisiune frontiera puternic fortificată dinspre Coreea de Sud. Bărbatul, identificat de Pentagon ca fiind soldat clasa a doua (PV2) Travis King, în vârstă de 23 de ani, se afla într-un tur organizat al zonei administrate de ONU care separă cele două țări.

Soldat american fugit în Coreea de Nord

Amiralul John Aquilino, șeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA a declarat că nu a existat niciun contact cu soldatul. El a mai precizat că PV2 King a acționat de bunăvoie, “fugind” peste graniță fără autorizație, iar incidentul a fost investigat de Forțele americane din Coreea. Nu este clar dacă soldatul a dezertat în Coreea de Nord sau dacă speră să se întoarcă, iar din partea nu s-a primit încă niciun semn.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Pentagonului a precizat că PV2 King era în armată din ianuarie 2021. El este un cercetaș de cavalerie – un specialist în recunoaștere – atribuit inițial unui element al Diviziei 1 Blindate a armatei, aflat în rotație cu armata americană în Coreea de Sud. Dar acolo a avut probleme – oficialii din Seul au confirmat că a petrecut două luni în închisoare pentru acuzații de agresiune, relatează .

Agenția de știri Yonhap a citat “surse legale” care au declarat că el a fost amendat pentru că a “lovit în mod repetat” ușa din spate a unui vehicul de patrulare al poliției în districtul Mapo din capitală și a strigat “cuvinte urâte” la adresa polițiștilor care l-au reținut.

De asemenea, el a fost suspectat că a lovit un cetățean coreean într-un club de noapte în septembrie, potrivit raportului. Nu este clar dacă acestea au fost motivele pentru care a fost încarcerat.

PV2 King a fost eliberat din închisoare la 10 iulie și a fost escortat la aeroport pentru un zbor cu destinația SUA. Oficialii de la Seul au declarat că acesta a trecut de securitatea aeroportului, dar apoi a reușit cumva să părăsească terminalul și să se alăture unui tur turistic al frontierei, de unde a trecut în Coreea de Nord.

Ce pățesc americanii ajunși în închisorile lui Kim Jong Un

Cetățenii americani au fost reținuți în Coreea de Nord de mai multe ori începând din 1996, inclusiv turiști, cercetători și jurnaliști. În iulie 2017, guvernul SUA a interzis cetățenilor americani să viziteze țara – o măsură care a fost prelungită cel puțin până în luna august a acestui an.

În avertizarea de călătorie, SUA le spune cetățenilor săi să nu călătorească în Coreea de Nord din cauza “riscului grav și continuu de arestare” și a “amenințării critice de detenție abuzivă”.

Cazuri celebre din ultimul deceniu

Otto Warmbier, 2016

Otto Warmbier, student la Universitatea din Virginia, a fost arestat în timp ce vizita Coreea de Nord ca parte a unui grup de turiști în ianuarie 2016. Vizita, organizată de un operator turistic cu buget redus cu sediul în China, specializat în destinații nebănuite, a fost o excursie de cinci zile pentru a cunoaște Coreea de Nord în perioada Revelionului. Tatăl său a declarat ulterior pentru Washington Post că era “curios despre cultura lor” și “dorea să cunoască oamenii din Coreea de Nord”.

La aproximativ două luni după ce a fost reținut, pe 2 ianuarie, un tribunal nord-coreean l-a condamnat pe Otto Warmbier la 15 ani de închisoare cu muncă silnică, fiind acuzat că a încercat să fure un poster de propagandă. La scurt timp după pronunțarea sentinței, Warmbier a suferit un traumatism neurologic în circumstanțe neclare.

El a fost eliberat – grav bolnav – la 17 luni după arestare și a murit într-un spital la șase zile după ce s-a întors în SUA, în iunie 2017. Medicii americani l-au descris pe Warmbier ca fiind într-o stare de “veghe fără reacție”, dar familia Warmbier a declarat că a numi acest lucru o comă este “nedrept”.

Tatăl său a declarat că atunci când și-au văzut fiul, acesta “se mișca și se agita violent, scoțând aceste sunete urlătoare și inumane”. Avea capul ras, era orb și surd, brațele și picioarele erau “total deformate” și avea o cicatrice uriașă pe picior, a spus el. “Arăta ca și cum cineva ar fi luat un clește și i-ar fi rearanjat dinții de jos.”

“Otto a fost torturat sistematic și rănit în mod intenționat de Kim și de regimul său. Acesta nu a fost un accident”, a declarat tatăl său. Ulterior, o instanță federală din SUA a găsit Coreea de Nord responsabilă pentru tortura și moartea lui Otto Warmbier.

Deși Coreea de Nord nu a contestat în mod oficial acuzațiile, a negat în mod repetat orice abatere. Agenția centrală de știri coreeană, condusă de stat, a susținut că i s-au acordat îngrijiri medicale “cu toată sinceritatea”, în ciuda faptului că nu avea “niciun motiv să arate milă față de un astfel de criminal al statului inamic”. De asemenea, agenția a afirmat că Coreea de Nord a fost “cea mai mare victimă” a morții și a “campaniei de denigrare” ulterioare din partea SUA.

Bruce Byron Lowrance, 2018

În octombrie 2018, Coreea de Nord a anunțat că Bruce Byron Lowrance – un bărbat în vârstă de 60 de ani din Michigan – a fost reținut în timp ce intra ilegal în țară din China. Autoritățile americane au dezvăluit ulterior că un bărbat care corespundea numelui și descrierii sale fusese reținut în zona demilitarizată care separă Coreea de Nord și Coreea de Sud. Bărbatul le-ar fi spus anchetatorilor că el credea că vizita sa va contribui la reducerea tensiunilor geopolitice dintre cele două țări.

Lowrance a fost eliberat la aproximativ o lună după ce a fost reținut, ceea ce oficialii americani au sugerat că ar fi putut fi un efort de îmbunătățire a relațiilor cu SUA în urma discuțiilor de profil înalt dintre Kim Jong Un și președintele american de atunci, Donald Trump. El nu a comentat în mod public detenția și eliberarea sa ulterioară.

Matthew Miller, 2014

Matthew Miller, un profesor de 24 de ani din California, a fost reținut de autoritățile nord-coreene și acuzat de acte de spionaj “ostil” în timp ce se afla într-o excursie organizată în aprilie 2014. Autoritățile nord-coreene au afirmat ulterior că acesta a recunoscut că avea o “ambiție nebună” de a explora țara și de a investiga condițiile de acolo.

El a fost condamnat la șase ani de închisoare cu muncă silnică în septembrie 2014. În interviurile acordate înainte și după eliberare, el a declarat că și-a petrecut o mare parte din timp săpând în câmpuri, mutând pietre și scoțând buruieni, dar că, în rest, a fost ținut în mare parte într-o izolare strictă. Domnul Miller a fost eliberat luna următoare, împreună cu un alt deținut american, Kenneth Bae.

Într-un interviu ulterior cu jurnalistul Nate Thayer de la site-ul NK News, axat pe Coreea de Nord, Miller a declarat că a mers în Coreea de Nord cu intenția de a trăda și de a ajunge să “vorbească cu o persoană obișnuită din Coreea de Nord despre lucruri normale”, indiferent de politică. “Am încercat să rămân în țară”, a spus Miller.

“Ei voiau să plec. Chiar în prima noapte mi-au spus: ‘Vrem să pleci cu următorul zbor’. Dar am refuzat. Pur și simplu nu am plecat.” În interviu, Miller a spus că, în cele din urmă, “s-a răzgândit” în privința solicitării de azil și a cerut ajutor din partea guvernului american.

Kenneth Bae, 2012

Bărbatul eliberat împreună cu Miller, Kenneth Bae, rezident al statului Washington, a fost arestat în noiembrie 2012. Misionar creștin evanghelic coreean-american, acesta vizitase țara de mai multe ori. Cu această ocazie a fost oprit și a fost descoperit un hard disk cu materiale creștine.

Coreea de Nord a formulat o serie de acuzații pentru ceea ce a numit “acte ostile” ale lui Bae, inclusiv încercarea de a stabili baze pentru activități antiguvernamentale, introducerea ilegală de literatură interzisă și încurajarea disidenților. El a fost condamnat la 15 ani de muncă silnică, iar mass-media de stat a sugerat că a scăpat de pedeapsa cu moartea doar ca urmare a unei “mărturisiri sincere”.

În timpul captivității sale, familia sa a declarat că starea sa de sănătate s-a deteriorat ca urmare a condițiilor precare și a muncii dificile. O parte din perioada de captivitate a fost petrecută într-un lagăr de muncă pentru străini, în care el era singurul deținut.

Bae a fost eliberat și s-a întors în SUA împreună cu Miller în urma unei vizite secrete la Phenian a directorului Serviciului Național de Informații, James Clapper. După ce a fost eliberat, Bae a scris o carte de memorii, “Not Forgotten: The True Story of My Imprisonment in North Korea”, în care a spus că a fost interogat de la ora 08:00 dimineața până la 22:00 sau 23:00 seara, în fiecare zi, în primele patru săptămâni de detenție. Interogatorii săi i-au cerut sute de pagini de mărturisiri.

El a spus că unul dintre interogatori îi tot spunea: “Nimeni nu-și amintește de tine. Ai fost uitat de oameni, de guvernul tău. Nu te vei întoarce acasă prea curând. Vei sta aici timp de 15 ani. Vei avea 60 de ani înainte de a te întoarce acasă”.

Eura Lee și Laura Ling, 2009

În martie 2009, Coreea de Nord a arestat două jurnaliste stabilite în California, Eura Lee și Laura Ling, care filmau un documentar despre condițiile umanitare de la granița dintre China și Coreea de Nord. Alți doi membri ai echipei lor, un cameraman american și un ghid chinez, au scăpat și au fost reținuți pentru scurt timp de autoritățile chineze.

Ulterior, Ling a recunoscut că au trecut granița, deși a spus că au petrecut mai puțin de un minut în Coreea de Nord înainte de a încerca să se întoarcă în China. În scurt timp, Lee și Ling au fost acuzate de trecere ilegală a frontierei și, în iunie 2009, au fost condamnate la 12 ani de închisoare și muncă silnică.

“Am încercat să mă pregătesc pentru o sentință lungă, dar nimic nu m-a putut pregăti pentru verdict”, a declarat ulterior Ling pentru National Public Radio. “Mă întrebam dacă nu cumva acele cuvinte însemnau că fereastra de oportunitate se închisese și că soarta mea era pecetluită.”

Cu toate acestea, în luna august a aceluiași an, ambele au fost eliberate după o vizită neanunțată anterior la Phenian de către . În timp ce vizita a avut loc pe fondul unor negocieri pe canale secundare între guvernul nord-coreean și administrația Obama, Casa Albă a declarat că vizita lui Clinton a fost o “misiune exclusiv privată”. “Nu s-a făcut niciun schimb de bani și nu s-a desfășurat nicio acțiune diplomatică”, a declarat Laura Ling. “A fost cu adevărat o misiune umanitară privată.”