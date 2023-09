Sorana Cîrstea – Karolina Muchova, de la ora 02:00 în sferturi la US Open 2023. Românca, aproape de performanța carierei

Sorana Cîrstea . Cu o victorie, românca va înregistra cel mai înalt rezultat al carierei în turneele de Grand Slam. Partida va avea loc miercuri, 6 septembrie, nu înainte de ora 02:00, ora României. Duelul va fi găzduit de „Arthur Ashe Stadium”, cea mai mare arenă de la Flushing Meadows și va putea fi urmărit la tv pe Eurosport.

Sorana Cîrstea – Karolina Muchova, în sferturi la US Open 2023

Sorana Cîrstea și-a etalat cel mai bun tenis al sezonului la US Open 2023. În drumul spre sferturi, jucătoarea de pe locul 30 WTA le-a învins pe Kayla Day, Anna Kalinskaya, Elena Rybakina și Belinda Bencic. În semifinale, românca va da piept cu Coco Gauff, care a executat-o pe Jelena Ostapenko, scor 6-0, 6-2.

Karolina Muchova o conduce pe Sorana Cîrstea înaintea meciului direct de la US Open. Jucătoarea din Cehia, aflată în mare formă, a înregistrat un bilanț de trei victorii și o înfrângere în primele patru dueluri directe din circuit cu Sorana Cîrstea.

Muchova s-a impus la US Open (2020), Dubai (2023) și Montreal (2023), în timp ce Sorana Cîrstea a câștigat partida directă de la Miami (2023). Odată cu accederea în sferturi, Sorana Cîrstea și-a egalat cea mai bună performanță în turneele de Grand Slam. Sportiva din Târgoviște a ajuns în sferturi la Roland Garrod în 2009.

Sorana Cîrstea, premiu colosal dacă va trece de Muchova în sferturi

Performanța deosebită înregistrată de Sorana Cîrstea nu a rămas fără „consecințe”. . În cazul în care o va trimite „acasă” pe Muchova, „Sori” va câștiga nu mai puțin de $775,000.

La fel ca Sorana Cîrstea, Karolina Muchova a pierdut un singur set la US Open 2023 până în sferturi. Jucătoarea de pe locul 10 WTA le-a învins pe Storm Hunter, Magdalena Frech, Taylor Townsend și Xinyu Wang. Împotriva chinezoaicei, Muchova a cedat setul secund.

În meciul direct de la US Open 2020, Karolina Muchova s-a impus în turul al treilea, scor 6-3, 2-6, 7-6(7), după două ore și 19 minute de joc. În acea partidă, Sorana Cîrstea a ratat trei mingi de meci.

Sorana Cîrstea, duel de foc cu Muchova în sferturi la US Open 2023

Partida va fi extrem de dificilă pentru Sorana Cîrstea. Karolina Muchova este în vârf de formă, având cea mai bună clasare a carierei, locul 10 WTA. Cehoaica este dublă sfert finalistă la Wimbledon (2019, 2021), semifinalistă la Australian Open (2021), iar în acest sezon a pierdut finala de la Roland Garros cu Iga Swiatek.

Karolina Muchova este favorită 10 la câștigarea trofeului de la Flushing Meadows. „Acesta a fost ultimul Grand Slam în care nu ajunsesem în sferturi, așa că sunt foarte fericită că am atins această fază.

Mă simt bine, dar nu mă mulţumesc cu ce am realizat până acum. Sunt foarte mândră de ceea ce am făcut la US Open, dar aştept cu nerăbdare următoarea rundă”, a spus Karolina Muchova, care a pierdut finala de la Cincinnati 2023 împotriva lui Gauff.