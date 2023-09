Când se joacă Sorana Cîrstea – Karolina Muchova, pentru semifinale la US Open 2023

Jucătoarea în vârstă de 33 de ani a făcut un meci extraordinar în optimile de finală, unde din Elveția, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 15. Sorana s-a impus cu 6-3, 6-3, după o oră și 25 de minute.

Sorana Cîrstea – Karolina Muchova, în sferturi la US Open 2023

Sorana Cîrstea se află într-o formă de zile mari la US Open 2023, iar în sferturi de finală urmează să o întâlnească pe cehoaica Karolina Muchova, favorită 10 și poziția a 10-a în ierarhia mondială.

Victoria în fața lui Bencic și accederea între cele mai bune 8 jucătoare la Flushing Meadows înseamnă pentru româncă egalarea celei mai bune performanțe. În urmă cu 14 ani, Sorana juca sferturi de finală la Roland Garros, fiind învinsă atunci de australianca Samantha Stosur.

Muchova a trecut în optimi de chinezoaica Xinyu Wang, locul 53 WTA, după un meci extrem de echilibrat. Cehoiaca a luat primul set cu 6-3, dar asiatica a revenit în actul secund pe care l-a câștigat cu 7-5. Decisivul a fost la discreţia lui Muchova, care şi l-a trecut în cont cu 6-1.

Întâlnirea Sorana Cârstea – Karolina Muchova, din sferturile de finală de la US Open 2023 urmează să aibă loc marți seară sau miercuri dimineață, în funcție de programul pe care îl vor stabili organizatorii.

Muchova a jucat finală la Roland Garros

Cîrstea și Muchova s-a mai întâlnit de patru ori în circuit, cehoaica conducând la directe cu 3-1. Singura victorie a româncei a venit în acest an, la Miami, atunci când s-a impus cu 7-5, 6-1 în turul 3.

Primul duel direct a avut loc în urmă cu trei ani la US Open, iar Karolina Muchova câștiga dramatic întâlnirea din turul 3: 6-3, 2-6, 7-6 (7). Celelalte două succese ale cehoaicei au venit în acest an, în două seturi, la Dubai și, .

În vârstă de 27 de ani, Muchova a avut rezultate excelente în ultimii ani. Este dublu sfert finalistă la Wimbledon (2019, 2021), semifinalistă la Australian Open (2021), iar , pe care a pierdut-o dramatic în fața liderului Iga Swiatek.

Calificată în sferturile de la US Open în premieră, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de 455.000 de dolari, ajungând la un total de 1.459.955 de dolari câștigați din tenis, în acest an. Înainte de US Open, ea ocupa locul 27 în clasamentul câștigurilor din 2023.