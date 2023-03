Sorana Cîrstea, reacţie după calificarea în optimile turneului WTA de la Miami! Românca a adunat o avere în 2023

reuşeşte un nou turneu impresionant, de data aceasta la WTA Miami. Românca s-a calificat în optimile de finală, acolo unde o va întâlni pe Marketa Vondrousova, după ce a trecut cu 7-5, 6-1 de o altă sportivă din Cehia, Karolina Muchova.

Sorana Cîrstea, reacţie după calificarea în optimile turneului WTA de la Miami!

Românca a declarat la final că a avut un start ezitant de meci, dar şi-a revenit în setul secund. În final, a prefaţat duelul din optimile de finală împotriva Marketei Vondrousova:

„Începutul a fost destul de slab din partea mea. Am făcut multe greșeli, am început un pic haotic, dar la 3-2 m-am adunat. Am încercat să fiu mai solidă.

Apoi am simțit că am meciul în mână și mă bucur că am câștigat acel prim set. Simțeam că sunt peste ea, dar am făcut două sau trei greșeli neforțate, iar la 5-3 mi-am adunat toate gândurile și am încercat să joc mai mult pe backhand-ul ei.

“O doamnă mi-a spus că a venit să mă vadă de la Chicago, iar asta mi-a pus zâmbetul pe față imediat”

N-am vrut să-i mai ofer cadouri. Astfel au apărut greșeli și din partea ei. Mă ajută sprijinul fanilor. Am fost surprinsă să văd atâția români. M-am bucurat enorm și mi-au umplut sufletul de bucurie.

O doamnă mi-a spus că a venit să mă vadă de la Chicago, iar asta mi-a pus zâmbetul pe față imediat. Este în formă (n.r. Marketa Vondrousova). O știu, mă știe și ea.

E o jucătoare foarte agilă, cu o defensivă bună. Știu că trebuie să fiu agresivă și în controlul meciului. Am șansa mea și sper să profit de ea. Este o jucătoare inteligentă, însă eu trebuie să am un plan bine pus la punct”, a spus Sorana Cîrstea la Digisport.

Sorana Cîrstea a adunat o avere în 2023!

Pentru victoria din meciul cu Muchova, şi-a asigurat un cec de 96.955 de dolari şi 120 de puncte WTA, premiu care se va dubla dacă va trece şi de Marketa Vondrousova.

Sorana Cîrstea are un an 2023 de excepţie. În primele trei luni ale anului, jucătoarea de tenis a adunat 400.308 de dolari. Cel mai mult a câştigat la Indian Wells, unde prezenţa în sferturi a fost recompensată cu 184.465 de dolari.

