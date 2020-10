Sorana Darclee, surpriză mare pentru fani. Ce noutăți pregătește artista

Sorana Darclee a profitat de timpul liber pe care l-a avut din cauza pandemiei și a trecut la pictură. Cântăreața le-a dat fanilor o veste extraordinară chiar pe contul ei de Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină i-a anunțat pe fani că tocmai și-a deschis o galerie de artă pentru lucrările ei. Pe lângă muzică, Sorana și-a descoperit o nouă pasiune, și anume pictura.

Sorana Darclee a creat un cont special pentru lucrările ei și i-a invitat pe fani s-o urmărească, anunțându-i că le va pregăti numeroase surprize.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorana Darclee, surpriză mare pentru fani

Sorana Darclee a devenit cunoscută publicului român după ce a cântat în trupa A.S.I.A. începând cu sfârșitul anilor ’90. Formația și-a schimbat componența de-a lungul anilor, iar Sorana a rămas singura de la început și până la final.

După ce s-a destrămat trupa în anul 2006, Sorana nu și-a mai continuat cariera muzicală. În schimb, artista a decis să abordeze și alte domenii are au interesat-o. Deține un restaurant alături de o prietenă, iar acum și-a cultivat pasiunea pentru artă.

ADVERTISEMENT

Pandemia de Covid-19 i-a fost de mare ajutor fostei soliste. Dacă majoritatea artiștilor au avut de suferit din cauza acestui virus, Sorana a decis să-și perfecționeze arta picturii, punându-și creativitatea la treabă.

Sorana Darclee a postat pe contul de Instagram un mesaj în care îi anunță pe urmăritori că și-a deschis propria galerie de artă, adică un alt cont unde va posta fotografii cu lucrările ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Oameni frumoși, iată pagina mea @darcleegallery dedicată exclusiv lucrărilor mele. Aici o să găsiți toate tablourile mele și nu numai. Ci absolut tot ce pictez. Abia am pornit pagina și am nevoie de ajutorul vostru. Follow, share on your stories și fiți cu ochii pe mine. O să pregătesc multe surprize și pentru voi. Lots of Giveaways coming up.”, a scris aceasta.

ADVERTISEMENT

Fanii s-au declarat încântați de această veste și au reacționat imediat cu mesaje de încurajare: “Gata, am dat follow din tot sufletul”, a fost unul dintre comentarii. Unul dintre urmăritori chiar a întrebat-o dacă își poate trimite lucrările în afara țării, iar artista i-a răspuns că da.

Artista a renunțat la muzică și s-a axat pe pictură, unde are un succes răsunător.