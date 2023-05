Sorin Cârțu, anunț despre situația lui Eugen Neagoe după Universitatea Craiova – Farul 1-1: ”Un an ratat! Decizia e la patronat”

Speculațiile privind o posibilă despărțire de ”Geană” la finalul sezonul au venit pe fondul faptului că oltenii au șanse mici să mai termine sezonul pe podium, iar la partida cu ”marinarii” , fost antrenor la CFR Cluj

Sorin Cârțu, mulțumit de Eugen Neagoe după Universitatea Craiova – Farul 1-1

La finalul întâlnirii Universitatea Craiova – Farul 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga, președintele oltenilor Sorin Cârțu s-a arătat mulțumit de jocul echipei sub comanda lui Eugen Neagoe, dar a recunoscut că decizia în ceea ce privește viitorul antrenorului îi aparține patronului.

”Sunt foarte supărat, pentru că aveam speranță. S-a văzut și astă seară că am fi putut să luam trei puncte și să ne păstrăm șansele de loc trei și chiar de locul doi. Obiectivele noastre au fost mărețe, să luăm campionate, cupe.

Trebuie o analiză pertinentă, fara subiectivism și apoi să luăm anumite decizii. Să îți spun ceva. Mie nu mi-a displăcut cum a jucat echipa în perioada asta, cu Eugen. Seamănă ca în perioada cu Reghecampf, când am dat multe goluri. Totuși, și atunci ne-a lipsit ceva…

Decizia e la patronat, ei spun ce trebuie făcut cu antrenorul. Sunt jucători la care să ne gândim că pot pleca, dar având contract… sunt într-o zonă călduță, le-a convenit. Nu poți da și în jucători. Ce să faci acum?”, a declarat Cârțu, la emisiunea Fotbal Club de la .

Unde s-a făcut diferența în acest sezon

Președintele Universității Craiova este conștient de faptul că șansele la un loc de cupă europeană au scăzut drastic după și din acest punct de vedere consideră că este un sezon ratat.

”Am dominat meciurile cu CFR și FCSB, puteam lua minim opt puncte, nu zic pe toate. Noi am luat doar trei… trebuia să avem încă cinci puncte în plus. Acum avem șanse mici să ajungem în cupele europene. Un an ratat!

N-am știut să concretizăm, să fie eficienți în anumite momente decisive. Am dat șansă adversarului. Cum a fost și în această seară. Nu avem tăria, concentrarea și responsabilitatea aia maximă din anumite momente.

Sunt bulversat la momentul ăsta. Șansele noastre la cupele europene sunt mai mici după jocul de azi. La meciul cu Rapid vor fi două echipe rănite. Suntem dependenți de celelalte rezultate”, a mai spus Sorin Cârțu.