Sunt vremuri tulburi la U Craiova, iar președintele Sorin Cârțu se ia la harță cu toată lumea. După ce a declarat că fotbaliștii infectați cu coronavirus ar trebui lăsați să joace, fostul atacant l-a jignit grav și pe Constantin Zotta.

Fostul arbitru și oficial al clubului Rapid București a susținut că penalty-ul dictat împotriva oltenilor în înfrângerea scor 0-1 cu Chindia Târgoviște a fost unul acordat corect.

Președintele lui U Craiova nu a fost de acord cu fostul arbitru și l-a atacat dur, acuzându-l că a fost mituit de către defunctul Jean Pădureanu, pe vremea când ambii activau în fotbalul românesc.

Sorin Cârțu continuă atacurile, după ce a acuzat conspirații pe vreme de pandemie

După înfrângerea Universității Craiova scor 0-1 în meciul cu Chindia Târgoviște, lucrurile par a fi scăpat de sub control în Bănie. Imediat după partidă, antrenorul Cristiano Bergodi și-a anunțat demisia, iar FANATIK a aflat că tehnicianul a luat deja drumul Italiei și n-ar dori să se mai întoarcă în România.

Imediat după anunțul șocant făcut de Cristiano Bergodi, a venit rândul președintelui Sorin Cârțu să toarne gaz pe focul din tabăra alb-albastră, făcând afirmații extrem de controversate despre modul în care pandemia de coronavirus este gestionată în domeniul sportului.

„Am luat-o razna toți, am înnebunit. Ăia nu sunt bolnavi care sunt în izolare, bolnavi sunt ăia care sunt în spital. Să joace fotbal Bancu, dacă nu are simptome! De ce îl ții în izolare? Ăla care e în spital e bolnav. Eu am fost în spital, știu ce e acolo și de asta vorbesc”, declarase Cârțu imediat după meci.

Atac dur al lui Cârțu la Constantin Zotta: „Îi dădea Jean Pădureanu banii. Râsule, ai făcut japcă!”

Ulterior, la o zi după întâmplările din data de 6 noiembrie, Cârțu a fost din nou în centrul atenției și a intrat în dialog cu fostul arbitru, Constantin Zotta, care a comentat arbitrajul din meciul oltenilor cu Universitatea Craiova. Cârțu contestase deja deciziile centralului Iulian Popa, îndeosebi penalty-ul dictat pentru oaspeți și transformat de Daniel Popa. Fostul oficial al Rapidului consideră că arbitrul a avut acoperire regulamentară.

„Ăla e penalty? O luaţi razna? Trebuia să ia Florea galben şi lovitură liberă pentru noi. Ce dracu’? Dacă ăsta e penalty, nu-mi mai da telefon. Înseamnă că-mi subapreciaţi inteligenţa. Nu vorbiţi cu mine dacă ăsta e penalty, vorbiţi cu alţi fraieri, că eu nu sunt fraier în fotbal. Să vedem ce spun specialiştii.

Tu vorbeşti cu Zotta? Când era la Bistriţa, el îl dădea penalty-ul, că-i dădea Jean Pădureanu banii. Ce dracu’ mi-l pui pe Zotta? Vorbim de el în fotbal, despre ce a făcut Zotta cu arbitrajul?”, a atacat președintele echipei vicecampioane, la Telekomsport.

Prezent și el în studio, Constantin Zotta i-a replicat cu multă relaxare lui Cârțu, punctând “Păi, şi tu, Sorine, ce ai făcut în anumite meciuri?”, ceea ce a stârnit furia totală a oficialului Universității Craiova.

“Noi ne punem în balanţă, măi, râsule? Tu mă întrebi pe mine ce am făcut eu în fotbal faţă de tine? Tu eşti specialist? Tu ai distrus arbitrajul cu câtă japcă ai făcut. Tu nu mă judeci, nu am ajuns să mă judeci tu. Nici nu ai cum. Dacă tu spui că ăsta a fost penalty, despre ce vorbim, mă?”, a atacat Cârțu, înainte ca discuția să fie încheiată.