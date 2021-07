Sorin Cârțu, devastat după FCSB – Universitatea Craiova: „E imposibil să îmi găsesc cuvintele! Asta ne mai trebuie, o nenorocire şi cu ceilalţi!”

Golurile FCSB-ului au fost marcate de Olimpiu Moruțan, Octavian Popescu, Andrei Cordea și Florin Tănase. În timp ce unica reușită a oltenilor a fost semnată de Jovan Markovic.

ADVERTISEMENT

În prezent, FCSB se află pe locul 3 din Liga 1, în timp ce Universitatea Craiova se situează pe locul 10.

Sorin Cârțu, devastat după FCSB – Universitatea Craiova

s-a declarat uluit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat în meciul cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Acesta speră ca Universitatea Craiova să-și schimbe jocul în manșa retur cu Laci, din turul 2 preliminar al Conference League.

În meciul tur, oltenii au fost învinși de albanezii de la Laci cu un neverosimil 0-1.

„Nu e nimic de discutat, nu e nimic de spus. Nu am înţeles nimic, nu am ce să explic. E imposibil să îmi găsesc cuvintele. Nu poţi să te prezinţi aşa la o partidă cu FCSB. Problema e a celor care conduc tehnic această echipă. Am intrat la multe emisiuni şi mai aduci argumentul X sau Y, dar aseară…

ADVERTISEMENT

Nu vreau să vorbesc despre partidă, de această situaţie, pentru că nu trebuie să inflamăm lucrurile înainte de meciul din cupele europene.

Asta ne mai trebuie, o nenorocire şi cu ceilalţi (n.r. cu FK Laci, în Conference League). Am făcut trei goluri cadou, e ceea ce eu le-am mai explicat jucătorilor, când mai discutam cu ei, în particular.

ADVERTISEMENT

Concentrarea pe care noi o avem la meciuri importante, lasă de dorit. Sunt momente în care echipa are o perioadă bună, după care e o superficialitate”, a declarat Sorin Cârțu, pentru .

Alexandru Mateiu, reacție vehementă după FCSB – Universitatea Craiova

a avut o reacție vehementă după meciul cu FCSB și consideră norocoase golurile marcate de roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

„Este uşor să începi de la 2, 3 la 0. Şansa a fost de partea lor, le-a intrat tot astăzi. Este simplu cu golurile astea norocoase şi să începi meciul atât de uşor. Şi noi dacă aveam 2, 3 la 0 cred că ne băteam noi joc de ei. Noi am crezut că am trecut peste meciul cu Laci, am venit cu mare încredere, chiar ne gândeam că o să facem un meci bun şi vom câştiga.

Noi am câştigat Cupa, Supercupa, nu mai suntem ăia buni, suntem cei mai slabi. Nu este sfârşitul campionatului, nu am pierdut un sezon. Este al doilea meci, a fost o greşeală din partea noastră. Toţi greşim. Este a doua etapă, nu e chiar aşa mare dezastru.

ADVERTISEMENT

Ar fi un dezastru, cum a fost şi anul trecut cu Tbilisi, mare umilinţă va fi. Sper să nu fie cazul, o să facem tot posibilul să ne calificăm şi sper că vom trece mai departe”, a spus Alexandru Mateiu.

Partida Universitatea Craiova – Laci se va juca joi, de la ora 21:30.