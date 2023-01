Sorin Oprescu rămâne cu condamnarea la 10 ani de închisoare. Decizia instanţei e definitivă

Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, ca neîntemeiată, o contestaţie depusă în luna decembrie de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu prin care solicita anularea condamnării de 10 ani şi 8 luni închisoare primită într-un dosar de corupţie.

Sorin Oprescu se află în Grecia din mai 2022

“În baza art. 432 Cod procedură penală respinge, ca neîntemeiată, contestaţia în anulare formulată de contestatorul condamnat Oprescu Sorin Mircea împotriva deciziei penale nr 575/A/13.05.2022 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul 42389/3/2015. Definitivă”, se arată în .

, la 10 ani şi 8 luni închisoare cu executare, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, constituire a unui grup infracţional organizat şi abuz în serviciu.

Fostul primar general al Capitalei a fost acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar fi provenit din acte de corupţie.

Totuşi, Sorin Oprescu a fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei, el fiind ulterior localizat în Grecia, de unde autorităţile acestei ţări refuză să-l extrădeze.

Dat în urmărire internațională, Sorin Oprescu a fost reținut în Atena, în 17 mai, în timp ce încerca să plece spre o insulă din Marea Egee. Potrivit presei elene, Oprescu locuia într-o zonă exclusivistă, însă nu intenționa să rămână în capitala Greciei. Pe numele lui fusese emis un mandat european de arestare.

Totuşi, fostul primar general al Capitalei a ieşit din arest după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de euro.

“Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (n.r Grecia), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă.

Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit. Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate întradevăr se dorește să se afle adevărul”, spunea la vremea respecivă Sorin Oprescu.

În luna iulie, Curtea de Apel de la Atena a respins cererea României de extrădare a lui Sorin Oprescu, iar de atunci acesta a fost eliberat din custodia autorităţilor elene.