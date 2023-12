Sorinel Copilul de Aur, condamnat la închisoare cu suspendare. Ce fapte a comis manelistul

Sorinel Copilul de Aur a primit o veste tristă chiar înainte sărbătorilor. Manelistul, pe numele său real Alecu Cristian Sorin, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la închisoare cu suspendare.

Sorin Copilul de Aur, condamnat la închisoare cu suspendare. De ce a fost acuzat

Alecu Cristian Sorin, cunoscut în România sub numele de Sorinel Copilul de Aur, a primit o adevărată lovitură înainte de sărbători. El a fost condamnat la închisoare pentru o in fracțiune comisă la începutul anului.

Mai exact, artistul a fost prins . La momentul respectiv, a fost deschis un dosar penal și după mai multe cereri înregistrate, a ajuns, totuși, să fie judecat pentru fapta comisă.

Magistrații și-au exprimat decizia miercuri, 20 decembrie 2023. Contestațiile , au fost respinse.

Astfel, el a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru conducerea sub influența substanțelor interzise, dar și încă 6 luni pentru deținerea unor droguri de mare risc în vederea consumului propriu.

Artistul va fi supravegheat timp de doi ani

Deși nu merge la închisoare înainte de sărbători, autoritățile i-au pus o condiție. Mai exact, artistul va fi supravegheat timp de doi ani și va trebui să respecte anumite măsuri.

„Soluția pe scurt: În baza art. 336 al. 2 C. Pen., cu aplic. art. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În baza art. 4 al. 1 și 2 din Legea 143/2000, cu aplic. 396 al. 1 şi 2 C. Pr. Pen., condamnă pe inculpatul Alecu Cristian Sorin, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, în vederea consumului propriu, de droguri de mare risc.

În temeiul art. 38 al. 1 C. Pen. şi art. 39 al. 1 lit. b C. Pen., contopeşte pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare, la care va adaugă un spor de 2 luni (o treime din cealaltă pedeapsă), pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 2 luni de închisoare.

În temeiul art. 91 al. 1 C. Pen. suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, ce se calculează de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 al. 1 C. Pen. obligă inculpatul să respecte pe durata termenului de supraveghere următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței şi orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații, documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 94 al. 1 C. Pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 al. 1 lit. c-e C. Pen. se comunică Serviciului de Probațiune Bucureşti.

În temeiul art. 93 al. 2 lit. b C. Pen. impune inculpatului obligaţia să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate”, au transmis autoritățile despre pedeapsa primită de Sorinel Copilul de Aur, conform

De asemenea, manelistul trebuie să achite 2.500 de lei pentru cheltuielile judiciare către stat., din care 2.000 de lei sunt pentru cheltuielile pentru urmărirea penală. Totodată, Sorinel Copilul de Aur va trebui să presteze muncă în folosul comunității timp de 60 de zile.