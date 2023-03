Soț și soție găsiți morți în casă la Târgu Mureș. Ce spun anchetatorii despre cauza tragediei

Autoritățile au fost alertate de către cei doi copii ai lor, stabiliți în străinătate, îngrijorați de faptul că părinții nu mai răspundeau la telefon. Inițial aceștia au alertat vecinii care au bătut la ușă fără să le răspundă nimeni, iar apoi au alertat autoritățile.

Soți din Târgu Mureș, găsiți morți în casă

Vecinii au declarat că ultima zi în care i-au văzut pe cei doi a fost marți, cu patru zile înainte să fie alertate autoritățile. „Marți dimineața a scos gunoiul afara soția și de atunci n-am mai văzut-o. Vecina a venit la mine și îmi spune că bate la ușă și la poartă și nu răspunde”, a spus o vecină citată de Știrile ProTV.

Astfel, pompierii au fost chemați să intervină, iar aceștia au confirmat cele mai negre temeri ale familiei. După ce au forțat intrarea în locuință, aceștia au găsit cadavrele celor doi vârstnici în camere separate. Autoritățile au declarat că în locuința celor doi soți din Târgu Mureș .

Astfel, pompierii au fost chemați să intervină, iar aceștia au confirmat cele mai negre temeri ale familiei. După ce au forțat intrarea în locuință, aceștia au găsit cadavrele celor doi vârstnici în camere separate. Autoritățile au declarat că în locuința celor doi soți din Târgu Mureș .

„Ne-am deplasat la locul intervenției cu o autospecială de lucru și spumă și o autospecială CBRN, am identificat două persoane. Din păcate, vicimele au fost decedate, cod negru”, a declarat, pentru , Toduț Raul, șef gardă de intervenție. „Echipajul de pompieri, prin aparatura specifică, a constatat o scurgere de monoxid de carbon”, a spus și Florea Marius, ofițer SMURD.

Potrivit sursei citate vecinii s-au declarat șocați de situația întâmplată și au spus că, în ciuda vârstei, cei doi soți erau încă activi și că se îngrijeau singuri de gospodărie. Acum poliția a deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cauzele tragediei, cadavrele celor doi soți fiind transportate la Institutul de Medicină Legală, pentru necropsie.

Patru studente, intoxicate cu monoxid de carbon

O tragedie asemănătoare ar fi putut avea loc tot luna trecută și la Brașov. Patru tinere au închiriat un apartament în centrul Brașovului pentru o vacanță de iarnă însă au ajuns la spital în stare gravă în urma unei .

Fetele s-au cazat în data de 16 februarie în apartamentul din centrul orașului, aflat într-o clădire istorică, și tot atunci au apărut și primele simptome. Două zile mai târziu au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean. Medicii au descoperit o concentraţie de monoxid de 10% în sângele fetelor, concentrație care în câteva ore poate duce la moarte.

Anchetatorii au stabilit că de vină a fost centrala defectă a apartamentului. „Ne-a durut pe toate capul foarte rău. Am luat paracetamol inițial, am crezut că am răcit, că ne-am dat cu sania toată ziua și că ne trece. Și apoi ne-am culcat. Eu m-am trezit pe la 4 dimineața cu dureri de cap, mă durea pieptul foarte tare. am crezut că sunt plămânii, am crezut că e inima”, avea să declare una dintre cele patru fete, studente la medicină.