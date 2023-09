Soția lui Dacian Cioloș, contract pe bani europeni cu primăria Alba Iulia, condusă de USR. Valerie, plătită să predea artă muzicală

Soția europarlamentarului Dacian Cioloș îi va învăța artă muzicală pe tinerii din Alba Iulia, care provin din medii defavorizate. Pentru serviciile ei, doamna Cioloș încasează 23.000 de lei (aproximativ 4.700 euro) de la Primăria Alba Iulia, condusă de un ales USR.

Contractul, atribuit soției lui Cioloș fără licitație electronică

Contractul a fost atribuit, în mai 2023, firmei Equilibre Connexion SRL, deținută de și are o durată de implementare de 8 luni.

Potrivit anunțului de atribuire , primăria municipiului Alba Iulia a contractat de la soția lui Dacian Cioloș ”cursuri nonformale în cadrul proiectului ”O nouă viață în ”Lumea Nouă” – Alba Iulia”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Lot 1 – Curs nonformal în arta muzicală pentru 30 de persoane înregistrate în grupul țintă”. Proiectul este implementat în parteneriat cu Alba Iulia și Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia.

Atribuirea contractului s-a făcut prin anunț de intenție utilizat ca invitație la procedura concurențială de ofertare, firma doamnei Cioloș fiind singurul operator economic ce a depus o ofertă.

Mai exact, pentru atribuirea contractului, nu s-a organizat o licitație electronică, anunțul fiind transmis pe platforma SEAP la o dată ulterioară semnării acestuia. Motivul menționat în anunț: ”achiziția nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei 2014/24/UE”, care reglementează procedura concurențială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Program POCU de 7 milioane de lei pentru combaterea sărăciei în Alba Iulia

Programul ”O nouă viață în ”Lumea Nouă” – Alba Iulia” este finanțat din bani europeni și se desfășoară în perioada aprilie 2021 – decembrie 2023, având o valoare totală de 7,3 milioane lei.

Obiectivul general al programului se referă la ”reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din Zona Urbană Marginalizată în care există populație aparținând minorității rome”.

Dintr-un total de 720 de beneficiari, 30 sunt copii cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, pentru programele de tip ”școală după școală” și ”terapie educațională”. La finalul programului, se așteaptă o creștere a accesului și participării la educație a minorilor.

Firma soției lui Cioloș are un singur angajat

Firma Equilibre Connexion SRL o are ca unic asociat pe Valerie Denise Marie Villemin și are ca obiect de activitate ”învățământul în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc)”. Firma are un singur angajat, iar în 2022 a realizat o cifră de afaceri de 106.304 lei, declarând un profit net de 1.706 lei și datorii totale de 50.298 lei.

Pe site-ul oficial, Equi-Libre by Valerie Cioloș Villemin sunt prezentate cursuri de mindfulness (conștientizarea în fiecare moment a gândurilor, emoțiilor sau a senzațiilor corporale) și reducere a stresului prin sesiuni individuale, de grup, online și prin traineri asociați. De altfel, soția lui Dacian Cioloș se recomandă drept coach și trainer certificat de MBSR (Programul de Reducere a Stresului prin Mindfulness).

În ultimii ani, Valerie a fost văzută la diverse evenimente și din postura de cântăreață, ea susținând inclusiv concerte în străinătate. Totuși, cele mai multe înregistrări postate pe Youtube sunt din Alba Iulia.

Primarul municipiului Alba Iulia l-a ”trădat” pe Cioloș pentru Barna

Primăria Alba Iulia este condusă de Gabriel Codru Pleșa, care și-a câștigat actualul mandat din partea USR. Anterior, Pleșa a făcut parte din PNL și a rămas în relații bune cu liderii liberali locali. În 2021, Pleșa l-a susținut pe Dan Barna în lupta pentru șefia USR PLUS, chiar împotriva lui Dacian Cioloș.

FANATIK i-a solicitat primarului Pleșa mai multe informații legate de contractul pe care instituția condusă de el l-a semnat cu soția lui Dacian Cioloș, dar și de relația pe care o are cu europarlamentarul român, însă acesta nu a răspuns până la momentul publicării prezentului articolul.