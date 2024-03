Soția mafiotului Rechinul, executată silit de oamenii primăriței Olguța Vasilescu. La Craiova, mai greu ca pe Riviera Maya

Nevasta din acte a mafiotului român care a speriat Mexicul, Florian Tudor, alias Rechinul, are probleme financiare.

Rechinul, investiții de milioane de euro în Craiova

Ani întregi, celebra bandă a românilor a produs zeci de milioane de euro. O parte a banilor a mers către cumpărarea influenței unor puternici politicieni locali, alții au fost ”spălați” în investiții imobiliare în America de Sud și România.

ADVERTISEMENT

Procurorii cred că în acest demers, Florian Tudor alias Rechinul a fost ajutat de cele două soții: și Juceline, o braziliancă pe care mafiotul o prezenta, în Mexic, drept partenera lui de viață.

Dacă brazilianca s-a ales cu un apartament de 1,4 milioane de dolari în Miami, familia acesteia a intermediat achiziția unor imobile în Paraguay, Mexic sau Brazilia. De cealaltă parte, în România, Rebeca a devenit în scurt timp un important investitor imobiliar local.

ADVERTISEMENT

Primăria Craiova a anunțat-o pe soția Rechinului că-i vor fi poprite conturile

Potrivit informațiilor deținute de FANATIK, procurorii români au identificat mai multe imobile deținute la Craiova de mafiotul Rechinul prin intermediari. Este vorba despre un imobil pe Calea București, o casă pe strada Ulmului și un bloc lângă SIF Oltenia. De asemenea, Tudor ar mai deține două complexe rezidențiale, unul pe strada Severinului, de care s-ar fi ocupat soția lui, iar celălalt în Pielești, la 18 km de Craiova.

La aproape trei ani de la momentul în care Rechinul a fost arestat în Mexic, soția din România pare să fi dat de greu. Potrivit unui anunț colectiv consultat de FANATIK, Rebeca Tudor a ajuns pe lista datornicilor către Primăria Craiova, pentru că nu și-a plătit taxele locale de câțiva ani. Astfel, pe data de 11 decembrie 2023, Primăria Municipiului Craiova a emis o înștiințare poprire a conturilor pe numele femeii, ceea ce înseamnă că acțiunea de executare silită a fost deja demarată.

ADVERTISEMENT

Informația pare cel puțin surprinzătoare, în contextul în care afacerea soției interlopului Rechinul pare să meargă destul de bine. Societatea la care aceasta este administrator și unic asociat a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de aproape 900.000 de lei și un profit net de 95.000 de lei. Firma are ca obiect principal de activitate ”lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Fost asociat al soției mafiotului: ”Am pus botul”

Un fost asociat, care s-a plâns că a fost șantajat și agresat de locotenenții Rechinului, a descris-o pe soția interlopului drept fermecătoare și rafinată, care a jucat cartea unei femei neajutorate și care a ajuns să profite de naivitatea lui.

ADVERTISEMENT

”Ne-am cunoscut. A fost o relație foarte ok. Eu am ținut foarte, foarte mult la ea. Și părinții mei au ținut foarte mult la ea. A fost decepția vieții mele. Vă și spun de ce, pentru că, ea are o tactică foarte bună.

Și vă spun sincer că … Am crezut, sau mai pe românește am pus botul la tot ceea ce mi s-a servit, la vremea respectivă. Ce pot să vă spun, eu în perioada respectivă nu ne-am mai intersectat mult timp. Eu în perioada respectivă … mama mea a avut mai multe terenuri moștenire pe care le-am lotizat și le-am vândut și le-am … nu știu ce”, a povestit Andi D.C., fost asociat al Rebecăi.

Acesta a mai dezvăluit, în instanță, că atunci când a vrut să se rupă de aceasta, ”s-a trezit cu țiganii la ușă”.

Florian Tudor, în procedură de extrădare la solicitarea statului român

Florian Tudor este, în prezent, în procedură avansată de extrădare. El este așteptat în România, unde procurorii prahoveni l-au trimis deja în judecată pentru mai multe infracțiuni precum: constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, instigare la șantaj (două fapte) și instigare la tentativă de omor calificat. Momentan, dosarul s-a amânat, după ce instanța a constatat că Rechinul este în stare de arest provizoriu pe teritoriul Statelor Unite Mexicane și în procedură de extrădare activă, la cererea statului român.

Potrivit presei din Mexic, cererea de extrădare a rămas pe biroul Ministrului Afacerilor Externe, acesta fiind și motivul pentru care nu a putut fi soluționată în termenul legal, de 20 de zile.

Pe numele lui Tudor mai există un dosar, instrumentat de procurorii mexicani, referitor la fapte de trafic de droguri, clonare de carduri (skimming) și trafic de persoane.